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Примар Кишинева обсудил с представителями спортивных федераций развитие спорта в столице


Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился с представителями 72 спортивных федераций Молдовы. На встрече стороны обсудили методы развития спорта в муниципии.

По словам примара, восстановление спортивной инфраструктуры в школах, использование свободных и заброшенных помещений, благоустройство спортивных площадок во дворах и в зонах отдыха являются приоритетами для примэрии.

"С представителями спортивных федераций обсудили создание платформы для общения с перспективой возобновления настольного спорта на уровне школ. Также предлагаем определить методы продвижения спорта в Кишиневе при участии учебных заведений и партнеров по осуществлению совместных проектов",- отметил Чебан.

Градоначальник сообщил представителям спортивных федераций, что надеется на постоянный диалог с целью развития культуры спорта.

"Чтобы поколение было здоровым, нужно с малых лет привлекать детей к спорту. Это можно делать в школах и во дворах с спортивной инфраструктурой",- считает примар Кишинева Ион Чебан.



Опубликовано: 10:39 23/01/2020

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