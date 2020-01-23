Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился с представителями 72 спортивных федераций Молдовы. На встрече стороны обсудили методы развития спорта в муниципии.



По словам примара, восстановление спортивной инфраструктуры в школах, использование свободных и заброшенных помещений, благоустройство спортивных площадок во дворах и в зонах отдыха являются приоритетами для примэрии.



"С представителями спортивных федераций обсудили создание платформы для общения с перспективой возобновления настольного спорта на уровне школ. Также предлагаем определить методы продвижения спорта в Кишиневе при участии учебных заведений и партнеров по осуществлению совместных проектов",- отметил Чебан.



Градоначальник сообщил представителям спортивных федераций, что надеется на постоянный диалог с целью развития культуры спорта.



"Чтобы поколение было здоровым, нужно с малых лет привлекать детей к спорту. Это можно делать в школах и во дворах с спортивной инфраструктурой",- считает примар Кишинева Ион Чебан.



