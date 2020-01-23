Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре и составе нового правительства под председательством Михаила Мишустина, передают Радио «Свобода» и агентство ТАСС.



Вице-премьеры



У премьера будет девять заместителей, один из них будет первым вице-премьером. Это Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента России.



Существенно обновился список вице-премьеров. Ими стали Дмитрий Григоренко (он же стал главой аппарата правительства), Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.



Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались Юрий Трутнев (полпред на Дальнем Востоке), Юрий Борисов и Татьяна Голикова.



Пост первого вице-премьера покинул Антон Силуанов, он остался министром финансов.



Правительство покинули бывшие вице-премьеры Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Ольга Голодец, Максим Акимов и Алексей Гордеев.



Министры



Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты во главе МИД и Минобороны, как и главы МВД Владимир Колокольцев и МЧС Евгений Зиничев. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, бывший вице-премьер.



Министром экономики стал Максим Решетников, который ранее был губернатором Пермского края.



Сменились министры культуры, просвещения и здравоохранения. Ими стали соответственно Ольга Любимова, Сергей Кравцов и Михаил Мурашко. Они сменили Владимира Мединского (по данным источников РБК, он станет советником Путина), Ольгу Васильеву и Веронику Скворцову.



Новым министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин.



Сменились также министры труда (новый министр – Антон Котяков), науки (Валерий Фальков) и связи (Максут Шадаев).



Остальные министры сохранили свои посты.



Упразднено Министерство по делам Северного Кавказа.