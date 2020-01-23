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Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства России


Президент России Владимир Путин подписал указы о структуре и составе нового правительства под председательством Михаила Мишустина, передают Радио «Свобода» и агентство ТАСС.

Вице-премьеры

У премьера будет девять заместителей, один из них будет первым вице-премьером. Это Андрей Белоусов, который ранее был помощником президента России.

Существенно обновился список вице-премьеров. Ими стали Дмитрий Григоренко (он же стал главой аппарата правительства), Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко.

Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались Юрий Трутнев (полпред на Дальнем Востоке), Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Пост первого вице-премьера покинул Антон Силуанов, он остался министром финансов.

Правительство покинули бывшие вице-премьеры Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Ольга Голодец, Максим Акимов и Алексей Гордеев.

Министры

Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои посты во главе МИД и Минобороны, как и главы МВД Владимир Колокольцев и МЧС Евгений Зиничев. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко, бывший вице-премьер.

Министром экономики стал Максим Решетников, который ранее был губернатором Пермского края.

Сменились министры культуры, просвещения и здравоохранения. Ими стали соответственно Ольга Любимова, Сергей Кравцов и Михаил Мурашко. Они сменили Владимира Мединского (по данным источников РБК, он станет советником Путина), Ольгу Васильеву и Веронику Скворцову.

Новым министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин.

Сменились также министры труда (новый министр – Антон Котяков), науки (Валерий Фальков) и связи (Максут Шадаев).

Остальные министры сохранили свои посты.

Упразднено Министерство по делам Северного Кавказа.


Опубликовано: 09:25 23/01/2020

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