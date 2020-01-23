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Премьер Кику провел встречу со спецпредствителем ОБСЕ


Премьер-министр Ион Кику провел встречу со специальным представителем действующего председательства ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

Глава правительства поблагодарил европейского чиновника за поддержку, оказываемую нашей стране в процессе урегулирования приднестровского конфликта: «Уже более 20 лет мы сталкиваемся с этой проблемой, и нам нужна поддержка наших внешних партнеров. Ваш визит и участие помогут нам найти решения для продвижения в процессе урегулирования приднестровского конфликта».

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, в том числе свободу передвижения в Зоне безопасности, совместный контроль молдавско-украинской границы на приднестровском участке, тарифы на мобильную связь и соблюдение прав человека.

Премьер заявил, что приднестровский вопрос остается приоритетом в повестке дня правительства на 2020 год и власти рассчитывают на формат переговоров «5 + 2» и на эффективное сотрудничество с Украиной.

Ион Кику отметил, что все предпринятые действия продиктованы интересами граждан обоих берегов Днестра.


Опубликовано: 09:22 23/01/2020

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