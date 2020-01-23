В северных районах Молдовы ожидается снег
Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, на севере страны возможны осадки в виде слабого снега. Об этом сообщает Государственная Гидрометеорологическая служба Молдовы.
Температура воздуха в Кишиневеднем составит +3 градуса, ночью - 1 градус мороза.
На территории страны по-прежнему действует «желтый код» метеоопасности из-за сильного ветра.
Температура воздуха в Кишиневеднем составит +3 градуса, ночью - 1 градус мороза.
На территории страны по-прежнему действует «желтый код» метеоопасности из-за сильного ветра.
Опубликовано: 09:21 23/01/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: