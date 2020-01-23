Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, на севере страны возможны осадки в виде слабого снега. Об этом сообщает Государственная Гидрометеорологическая служба Молдовы.



Температура воздуха в Кишиневеднем составит +3 градуса, ночью - 1 градус мороза.



На территории страны по-прежнему действует «желтый код» метеоопасности из-за сильного ветра.