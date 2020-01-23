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В северных районах Молдовы ожидается снег


Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно, на севере страны возможны осадки в виде слабого снега. Об этом сообщает Государственная Гидрометеорологическая служба Молдовы.

Температура воздуха в Кишиневеднем составит +3 градуса, ночью - 1 градус мороза.

На территории страны по-прежнему действует «желтый код» метеоопасности из-за сильного ветра.


Опубликовано: 09:21 23/01/2020

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