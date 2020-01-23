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Миссия МВФ оценила намерение правительства инвестировать в развитие инфраструктуры


Премьер-министр Ион Кику провел заседание с миссией МВФ в Республике Молдова во главе с Рубеном Атояном. В нем участвовали заместитель премьер-министра Сергей Пушкуца, министры Виорика Думбрэвяну и Анатолий Усатый, а также глава НБМ Октавиан Армашу, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

В начале встречи глава кабмина сказал: «Рад начать обсуждение того, как успешно завершить нынешнюю программу и начать новую программу».

Рубен Атоян отметил, что миссия МВФ находится для последнего пересмотра программы, а также это послужит этапом для начала новой программы. Цель миссии МВФ - обсуждение с правительством экономических проблем, с которыми сталкивается Молдова, и способы их решения. Среди тем, которыми занимается миссия, - явление коррупции, налоговая политика, независимость НБМ, управление государственными инвестициями и другие.

«Есть намерения со стороны Республики Молдова подписать соглашение с МВФ. Мы готовы начать дискуссии по этому вопросу, но это не является мандатом данной миссии. В то же время успешное завершение этой программы - важный шаг на пути к заключению нового соглашения», - сказал Атоян.

В ходе встречи стороны обменялись информацией и мнениями. Обсуждались количественные экономические показатели, такие как: дефицит бюджета и резервы НБМ, поправки к законодательству, направленные на управление рисками небанковской деятельности, налоговая политика, ситуация в банковской системе, тарифы на природный газ, вопрос пенсий и прогресс в возвращении активов обанкротившихся банков.

Миссия МВФ приветствовала намерение правительства инвестировать в развитие инфраструктуры и призвала к разумному балансу между денежной и налоговой политикой.

Команда Международного валютного фонда во главе с главой миссии МВФ в Республике Молдова Рубеном Атояном находится в Кишиневе с 22 января по 5 февраля.


Опубликовано: 09:18 23/01/2020

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