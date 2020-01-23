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Автобус «Кишинев-Москва» попал в ДТП в Тульской области



В Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, следующего из Кишинева в Москву, и легковым автомобилем, пишет aif.md.

К счастью, авария обошлась без пострадавших. На этом участке трассы регулярно происходят ДТП. Как пояснили в Госавтоинспекции, случается это из-за наличия участков дорог с поворотами малого радиуса, ограничением видимости в связи с большим количеством участков с затяжными подъемами и спусками.


Опубликовано: 09:08 23/01/2020

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