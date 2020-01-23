

В Тульской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, следующего из Кишинева в Москву, и легковым автомобилем, пишет aif.md.



К счастью, авария обошлась без пострадавших. На этом участке трассы регулярно происходят ДТП. Как пояснили в Госавтоинспекции, случается это из-за наличия участков дорог с поворотами малого радиуса, ограничением видимости в связи с большим количеством участков с затяжными подъемами и спусками.