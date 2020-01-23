В Иерусалиме, перед началом официальных мероприятий в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста, президент Республики Молдова Игорь Додон провел неформальные беседы с главами государств и правительств Австрии, Албании, Армении, Болгарии, Германии, Грузии, Израиля, Исландии, Италии, Румынии, Сербии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, а также со спикером Палаты Представителей Конгресса США и официальным представителем Ватикана.