

Как всегда ярко и красочно в Гагаузии отметили старинный обрядовый праздник — Бабий день. На этот раз центром традиционного гуляния стал город Вулканешты. Пригласили и высоких гостей — башкана Гагаузии Ирину Влах и председателя парламента Молдовы Зинаиду Гречаный.



Бабий день – особый обрядовый праздник, отмечается и у гагаузов, и у болгар. Женщины-повитухи, то есть те, кто издревле помогал появиться на свет младенцам, обладали особым авторитетом среди жителей Буджакской степи. Потому каждый год в это день к ним приходили гости, одаривали калачами и другими подарками. Обязательным считалось, чтобы роженицы омывали руки повитухи. После застолья их сажали на сани и катали по селу. В Гагаузии Бабий день широко начали отмечать в 2016 году.



ИРИНА ВЛАХ, БАШКАН АТО ГАГАУЗИЯ



«Для чего всё это нам нужно? Для того, чтобы показать красоту гагаузского народа, нашу историю, наши истоки и традиции. Мы будем с вами сильным и крепким народом, когда мы будем знать свою историю, будем всё это рассказывать своим детям. Любой праздник, любое мероприятие проводятся не только для того, чтобы мы сели за стол и поговорили, а для того, чтобы мы смогли передать это всё нашему будущему поколению».



«Традиции очень красивые, они с большим, глубоким смыслом. Женщину почитают за то, что она даёт жизнь. Действительно этот праздник придуман для того, чтобы об этом помнили все. Мы стараемся сохранять эти традиции».



«Испокон веков ещё наши прабабушки такие обряды проводили разные. Раньше не было врачей, были повитухи, бабушки. Они роды принимали, они всё делали тогда».



«Я считаю, что такие праздники нужно проводить, как-никак мы вспоминаем традиции наши, обычаи наши, наших бабушек. Мы были маленькие, я помню, что моя бабушка тоже была повитухой, она принимала роды, и вот такого характера праздники я видела в детстве».



Присутствовавшая на мероприятии председатель парламента Зинаида Гречаный призналась, что несмотря на плотный график, она ни на минуту не жалеет, что приехала в Вулканешты на этот удивительный праздник. Организацию Зинаида Гречаный назвала «блестящей», и подчеркнула важность сохранения народных обычаев и традиций.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ, СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Это воспитание и для нас, в добрых наших старинных традициях. Нужно возрождать, потому что, не дай Бог мы потеряем свою душу, свои традиции, тогда мы просто перестанем существовать как народ, как страна. Это объединяет наши семьи. Спасибо вам огромное за это, дай Бог вам всего, и нашим современным женщинам, повитухам, врачам, которые носят на руках этих маленьких детей. Вообще женщины носят на руках весь мир. И это правда».



Бабий день у гагаузов и болгар считается завершением череды зимних праздников – Рождества, Нового года и Иванова дня.