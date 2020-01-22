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По требованию генпримара Гуцу ушла в отставку


Руководитель Главного управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу подала в отставку. Ее заявление уже подписано генеральным примаром столицы. Об этом сообщил сам Ион Чебан, подчеркнув, что Гуцу знала, что допустила множество нарушений в своей работе и причастна к созданию различных незаконных схем. Также накануне генпримар подписал заявления об отставке двух заместителей руководителя этого же управления.

ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Сегодня утром я посетил учреждение и представил человека, который будет временно исполняющим обязанности руководителя. Это Андрей Павалой, хороший специалист в данной области. Также я поговорил с сотрудниками, объяснил, что от них зависит образование наших детей и качество услуг, предоставляемых в учебных заведениях. Мы хотим, чтобы росло здоровое и хорошо подготовленное поколение».

Ион Чебан заверил, что процедура назначения нового руководителя Управления образования будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.



Опубликовано: 20:00 22/01/2020




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