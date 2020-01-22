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Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

Правительство утвердило повышение зарплат медикам


Зарплаты работников публичных медико-санитарных учреждений, включенных в систему обязательного медицинского страхования, будут увеличены на 10%. Соответствующее решение было принято в среду на заседании кабинета министров. В соответствии с постановлением правительства, увеличится заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала, административно-хозяйственного персонала, а также руководства публичных медико-санитарных учреждений.

Увеличение коснется около 50 тысяч работников системы здравоохранения, на эти цели в бюджете предусмотрены расходы в размере 300 миллионов леев. Постановление вступит в силу 1 апреля 2020 года.

ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР СОЦЗАЩИТЫ

«Если мы говорим о базовой зарплате семейного врача, стаж работы которого не превышает 10 лет, на данный момент она составляет 7 тысяч 160 леев. На основании этого проекта увеличение в денежном эквиваленте составит 650 леев. Если мы говорим о медике, стаж которого более 20 лет, в результате повышения базовая зарплата будет составлять 8 тысяч 440 леев. То есть, речь идет о росте на 770 леев».

Думбрэвяну отметила, что базовая ставка медсестер, стаж работы которых ниже 10 лет, увеличится на 390 леев. А зарплаты медсестер, которые проработали в системе более 20 лет, увеличатся на 460 леев. При этом министр подчеркнула, что повышению будут подвергнуты не только базовые зарплаты медиков, но и их бонусы и премии, а также дополнительные выплаты за ночные дежурства и работу в праздничные дни.

ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР СОЦЗАЩИТЫ

«Если мы говорим о семейном враче, этот рост составляет 814 леев. Медсестры, работающие в поликлиниках, получат больше на 481 лей. Если мы говорим о больницах, там средняя зарплата составляет 10 тысяч 655 леев, она увеличится на 719 леев».



Опубликовано: 20:00 22/01/2020




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