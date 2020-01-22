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Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

Политологи «ставят крест» на будущем блока «ACUM»


Бывшая министр юстиции Олеся Стамате становится неоднозначной фигурой в молдавской политике. Сначала чиновница инициировала конкурс по выбору генпрокурора, а затем отменила его результаты, тем самым заложив начало для отставки правительства Майи Санду и разрушения коалиции ПСРМ-«ACUM». Сейчас же выдвижение кандидатуры Стамате в качестве кандидата на парламентских выборах по избирательному округу в Хынчештах от партии «Действие и солидарность» может поставить окончательную точку в политическом союзе Майи Санду и Андрея Нэстасе. Такого мнения придерживаются известные молдавские политологи.

Политологи Корнелиу Чуря и Ян Лисневский сошлись во мнении, что Майя Санду не случайно выбрала в качестве кандидата по хынчештскому избирательному округу кандидатуру Олеси Стамате, потому что последняя как нельзя лучше вписывается в стиль команды партии «Действие и солидарность», воспринимаясь, практически, клоном самой Санду.

КОРНЕЛИУ ЧУРЯ – ПОЛИТОЛОГ

«Однозначно можно сказать, что Олеся Стамате – кандидат в стиле ПДС. Это женщина, достаточно молодая, получившая образование на Западе. Мы видим, что определенные постоянные характеристики ПДС соблюдены. И, кроме того, она – приверженец прозападных взглядов».

ЯН ЛИСНЕВСКИЙ – ПОЛИТОЛОГ

«Было принято решение выдвинуть кандидатуру Олеси Стамате как клона Майи Санду. И, в том случае, если Стамате одержит победу, это станет плюсом в копилку Санду».

При этом, по мнению политологов, от маловероятной победы Стамате возрастет рейтинг самой Санду, в то время, как в случае более возможного проигрыша он никак не пострадает. Эксперты не сомневаются в том, что шансов на победу у кандидата ПДС практически нет, так же как и не было бы их у Майи Санду и у Андрея Нэстасе.

ЯН ЛИСНЕВСКИЙ – ПОЛИТОЛОГ

«Риски поражения в этом избирательном округе – крайне велики. У господина Нэстасе, который, фактически, лишился своего рейтинга доверия, - шансы нулевые. У госпожи Санду шансы на победу близки к нулю. Шансы на победу у обоих минимальны, в то время, как риски потерять рейтинг после этого поражения, – велики».

По мнению Корнелиу Чури, именно страх поражения и заставил лидеров ПДС и ППДП отказаться от выдвижения собственных кандидатур в хынчештском избирательном округе.

КОРНЕЛИУ ЧУРЯ – ПОЛИТОЛОГ

«Скорее всего, и в ПДС, и в ППДП существует понимание того, что кандидат уровня Санду или даже уровня Нэстасе может проиграть в этом избирательном округе. И, я думаю, что именно из страха полного провала на этих выборах, а проигрыш будет разгромным, и чтобы не компрометировать свои шансы на предстоящих президентских выборах, они и решили не выдвигать свои кандидатуры».

В то же время Ян Лисневский констатировал, что с политической точки зрения отказ от выдвижения собственных кандидатур, даже перед страхом вероятного поражения, всё равно больно бьет по политическому имиджу и Майи Санду, и Андрея Нэстасе, так как лидер партии должен уметь брать на себя ответственность и не пасовать перед трудностями.

ЯН ЛИСНЕВСКИЙ – ПОЛИТОЛОГ

«С политической точки зрения такое решение было неправильным, потому что лидер политической партии должен сам нести и ответственность, и риски, ведь именно это и предполагает руководство формированием».

В то же время, эксперты отметили, что выдвижение Майей Санду кандидатуры Олеси Стамате, которая прошла в парламент по спискам партии Андрея Нэстасе, серьезно нарушило и без того шаткое равновесие между компонентами «ACUM». По словам Лисневского, после этого события больше не имеет смысла говорить о блоке, потому что этого политического союза больше не существует.

ЯН ЛИСНЕВСКИЙ – ПОЛИТОЛОГ

«После 2016 года ПДС взяла на себя роль лидера оппозиции, и, тем самым, практически, заморозила деятельность партии Андрея Нэстасе. И даже если смотреть по составу представителей этих двух партий, можно увидеть, что 80% людей, вступивших в 2015-2016 годах в ППДП, в 2018 году уже стали членами ПДС. Аналогичная ситуация происходит и в регионах. То есть, господин Нэстасе потерял территориальную структуру своей партии. Поэтому на данный момент мы можем смело говорить, что блока «ACUM» больше не существует».

В свою очередь, Корнелиу Чуря не исключает того, что столь активные и даже провокационные действия Майи Санду направлены на исключение с политической арены Молдовы и платформы «ДА», и ее лидера Андрея Нэстасе. Более того, по словам политолога, об этом уже открыто говорят в кулуарах партии Нэстасе.

КОРНЕЛИУ ЧУРЯ – ПОЛИТОЛОГ

«В платформе «ДА» у большинства ее представителей, в том числе среди руководства партии, наблюдается ощущение того, что ПДС и авторитарный стиль поведения ее лидера Майи Санду преследует собой однозначную цель – убрать с политической арены и Платформу «ДА», и ее лидера Андрея Нэстасе. Конечно, господин Нэстасе не говорит об этом открыто, но наверняка и он себя чувствует уязвленным, видя, что разница в рейтинге его и госпожи Санду постоянно меняется».

Напомним, 15 марта в избирательном округе №38 пройдут парламентские выборы. Решение было принято после того, как депутат Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в данном избирательном округе от ДПМ, решил отказаться от парламентского мандата в пользу поста примара Хынчешт.



Опубликовано: 20:00 22/01/2020




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