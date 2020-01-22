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Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

ПСРМ будет участвовать в выборах в Хынчештах


У Партии социалистов достаточно высокие шансы на победу в выборах, которые состоятся 15 марта в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах. Об этом заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, подчеркнув, что политформирование выдвинет своего собственного кандидата, который будет активно поддержан социалистами.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСРМ

«ПСРМ будет участвовать в этой предвыборной кампании. Мы выдвинем собственного кандидата, мы его будем продвигать и поддерживать. Мы будем очень активными, и думаем, что у нас хорошие шансы победить и в этом округе, чтобы фракция Партии социалистов пополнилась еще одним депутатом».

Напомним, выборы в одномандатном округе №38 были назначены после того, как избранный ранее в Хынчештах Александру Ботнарь отказался от мандата депутата в пользу должности примара.



Опубликовано: 20:00 22/01/2020




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