

У Партии социалистов достаточно высокие шансы на победу в выборах, которые состоятся 15 марта в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах. Об этом заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, подчеркнув, что политформирование выдвинет своего собственного кандидата, который будет активно поддержан социалистами.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСРМ



«ПСРМ будет участвовать в этой предвыборной кампании. Мы выдвинем собственного кандидата, мы его будем продвигать и поддерживать. Мы будем очень активными, и думаем, что у нас хорошие шансы победить и в этом округе, чтобы фракция Партии социалистов пополнилась еще одним депутатом».



Напомним, выборы в одномандатном округе №38 были назначены после того, как избранный ранее в Хынчештах Александру Ботнарь отказался от мандата депутата в пользу должности примара.