

Партия социалистов потребует проверить в уголовном порядке, как и кем было начато дело о так называемом «внешнем финансировании» ПСРМ, а также обратить внимание и расследовать то, как его вели и как его использовали в политических целях, выяснив, при каких обстоятельствах в конце 2019 года это дело было возобновлено теми прокурорами, которые ранее его закрыли. Об этом в рамках пресс-конференции заявил исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер Влад Батрынча, уточнив, что данное действие является ответом на возросшее в последнее время число атак и кампаний по дезинформированию, направленных против формирования.



Батрынча напомнил, что в 2016 году, как об этом детально сообщили некоторые СМИ, на тот момент действовавший режим Плахотнюка поручил Генеральной прокуратуре возбудить уголовное дело против ПСРМ по вымышленным причинам, чтобы потом использовать его лично против президента Игоря Додона и его коллег из Партии социалистов. Всякий раз, когда Плахотнюку не нравились какие-либо действия главы государства или парламентской фракции ПСРМ, Плахотнюк «доставал эти материалы из ящика».



ВЛАД БАТРЫНЧА – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПСРМ



«Президент и Партия социалистов никогда этого не боялись. Хотим напомнить всем, у кого короткая память, что именно мы, 35 депутатов ПСРМ, не побоявшись последствий, сделали решительный шаг для устранения олигархического режима, который фабриковал подобные незаконные дела против нас. То, как мы действовали, показывает, что нам нечего бояться, что всё, что есть в этом деле, – чистой воды вымысел, и мы просим правовые органы провести все проверки, которые они считают необходимыми, для того, чтобы разобраться с этим вопросом, но, в то же время, сделать законные запросы для того, чтобы наказать тех, кто стоит за этими оскорбительными делами».



На этой неделе, генпрокурор Александр Стояногло косвенно подтвердил, что есть множество вопросов к тому, каким образом было возбуждено это дело и как оно расследовалось. По словам Батрынчи, отталкиваясь, в том числе, от этих заявлений, ПСРМ подаст уголовную жалобу, в которой потребует проверить, как было начато это дело, как его вели и как использовали в политических целях, а также выяснить, при каких обстоятельствах в конце 2019 года это дело было возобновлено теми, кто ранее его закрыл.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПСРМ



«У нас есть все основания полагать, что возобновление этого дела – лишь продолжение шантажа Партии социалистов, и мы требуем, чтобы те, кто использовал или продолжает использовать подобные незаконные методы, ответили за то, что совершили. Мы требуем провести детальное расследование, чтобы узнать имена политиков, которые в 2016 году потребовали сфабриковать это дело, а также имена тех, кто стоял за его возобновлением в 2019 году».



Исполнительный секретарь ПСРМ также отметил, что социалисты предполагают, что одной из целей, которую преследовали те, по чьему заказу заводились такие сфабрикованные дела, является «создание ложной правовой базы, которая позволила бы контролировать шаг за шагом наши действия».



ВЛАД БАТРЫНЧА – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПСРМ



«Думаем, что мы все можем предположить, имена и фамилии каких политиков будут выявлены, но нам нужен официальный ответ и решение, которое приведет к наказанию тех, кто считал, что политический шантаж позволит им пожизненно находиться у власти. В то же время мы направим еще один запрос, в котором потребуем, чтобы правовые органы ответили нам, есть ли связь между делами, возбужденными против ПСРМ, и преследованиями и «прослушкой» наших коллег».



Исполнительный секретарь Партии социалистов также обратил внимание на то, что с 2016 года и до сих пор злоупотребления путем фабрикования дел против ПСРМ происходили постоянно, за исключением четырех месяцев 2019 года, когда социалисты были в альянсе с блоком «ACUM». В данной связи, Батрынча констатировал, что все эти четыре месяца ни у партии Санду, ни у партии Нэстасе не было вопросов по этой теме. Более того, они сами заявляли о наличии возбужденных против руководимых ими партий дел по политическим мотивам. Однако сейчас именно ПДС и ППДП занимаются спекуляциями на эту тему.



ВЛАД БАТРЫНЧА – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПСРМ



«Констатируем, что после ухода из власти ПДС и ППДП эти политформирования переняли методы Плахотнюка и решили использовать сфабрикованные им дела для шантажа. Пока эти партии были у власти вместе с ПСРМ, у них не было никаких вопросов по этой теме. Но после ухода из власти они внезапно решили скопировать методы режима Плахотнюка и прибегнуть к шантажу делами от 2016 года, чтобы попытаться исключить своих политических конкурентов из соревнования. Все, кто прибегает к шантажу и пытается заниматься политикой подобными методами, должны ответить за совершенные поступки: одни — перед законом, другие — перед избирателями».