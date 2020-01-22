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Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

«Нет!» закрытию школ


Социалисты не допустят закрытия ни одного учебного заведения в стране, потому что для ПСРМ система образования, ее развитие и усовершенствование, также является приоритетом. Формирование намерено всячески поддерживать эту сферу, в том числе путем внедрения необходимых для этого инициатив. Данные заявления также прозвучали на пресс-конференции руководства партии.

АДЕЛА РЭЙЛЯНУ — СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ ПСРМ

«Мы продолжим продвигать политику воспитания в семье, в детсаду, в школе и в ВУЗе. Мы ни в коем случае не допустим, чтобы в будущем ликвидировались учебные учреждения. Наоборот, наша парламентская команда и команда ПСРМ на местах будут и самостоятельно продвигать, и поддерживать инициативы других политических сил, направленные на улучшение качества образования и образовательной системы, в целом».



Опубликовано: 20:00 22/01/2020




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