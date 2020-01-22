

Социалисты не допустят закрытия ни одного учебного заведения в стране, потому что для ПСРМ система образования, ее развитие и усовершенствование, также является приоритетом. Формирование намерено всячески поддерживать эту сферу, в том числе путем внедрения необходимых для этого инициатив. Данные заявления также прозвучали на пресс-конференции руководства партии.



АДЕЛА РЭЙЛЯНУ — СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ ПСРМ



«Мы продолжим продвигать политику воспитания в семье, в детсаду, в школе и в ВУЗе. Мы ни в коем случае не допустим, чтобы в будущем ликвидировались учебные учреждения. Наоборот, наша парламентская команда и команда ПСРМ на местах будут и самостоятельно продвигать, и поддерживать инициативы других политических сил, направленные на улучшение качества образования и образовательной системы, в целом».