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Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

ПСРМ: не допустим роста цен и тарифов!


Партия социалистов будет пристально следить за тем, как формируются цены и тарифы для того, чтобы не допустить их немотивированного повышения. Об этом заявила секретарь по идеологии ПСРМ, депутат Адела Рэйляну, подчеркнув, что забота о благосостоянии граждан является приоритетом социалистов, который никогда не будет снят с повестки.

АДЕЛА РЭЙЛЯНУ — СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ ПСРМ

«Мы не допустим повышения цен и тарифов. Мы будем контролировать, как формируются цены и тарифы, и, посредством законных механизмов, мы попытаемся избавиться от экономических монополий. Это один из приоритетов нашей команды».

При этом секретарь по идеологии ПСРМ подчеркнула, что одновременно с контролем формирования цен и тарифов социалисты будут работать над улучшением уровня благосостояния населения. По словам Рэйляну, этого можно добиться путем увеличения зарплат и социальных выплат, а также открытием новых рабочих мест. Напомним, накануне президент Молдовы Игорь Додон, по завершении заседания Высшего совета безопасности выразил недовольство ростом стоимости топлива, уточнив, что правительство должно вмешаться в этот вопрос посредством введения специального механизма мониторинга цен для того, чтобы нечестные экономические агенты не могли наживаться за счет населения страны.



Опубликовано: 20:00 22/01/2020




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