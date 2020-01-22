

Партия социалистов будет пристально следить за тем, как формируются цены и тарифы для того, чтобы не допустить их немотивированного повышения. Об этом заявила секретарь по идеологии ПСРМ, депутат Адела Рэйляну, подчеркнув, что забота о благосостоянии граждан является приоритетом социалистов, который никогда не будет снят с повестки.



АДЕЛА РЭЙЛЯНУ — СЕКРЕТАРЬ ПО ИДЕОЛОГИИ ПСРМ



«Мы не допустим повышения цен и тарифов. Мы будем контролировать, как формируются цены и тарифы, и, посредством законных механизмов, мы попытаемся избавиться от экономических монополий. Это один из приоритетов нашей команды».



При этом секретарь по идеологии ПСРМ подчеркнула, что одновременно с контролем формирования цен и тарифов социалисты будут работать над улучшением уровня благосостояния населения. По словам Рэйляну, этого можно добиться путем увеличения зарплат и социальных выплат, а также открытием новых рабочих мест. Напомним, накануне президент Молдовы Игорь Додон, по завершении заседания Высшего совета безопасности выразил недовольство ростом стоимости топлива, уточнив, что правительство должно вмешаться в этот вопрос посредством введения специального механизма мониторинга цен для того, чтобы нечестные экономические агенты не могли наживаться за счет населения страны.