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Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

В интересах страны и народа!


Благосостояние населения и ответственность перед страной являются главными пунктами, которыми в своей деятельности руководствуется Партия социалистов. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, подчеркнув, что люди ждут улучшения своей жизни сейчас, а не когда-нибудь потом, и оправдание этих ожиданий и чаяний и является главной задачей, стоящей перед социалистами.

В данной связи Гречаный напомнила, что приоритеты Партии социалистов остаются неизменными: консолидация государственности Молдовы, гарантирование статуса постоянного нейтралитета страны, развитая экономика и социальное равенство, качественные медицина и образование, развитие регионов, межэтнический мир, взвешенная внешняя политика. Кроме того, ПСРМ поддерживает национальные проекты, озвученные накануне главой государства, которые направлены на улучшение жизнь населения по всей Молдове.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСРМ

«У каждого человека должен быть доступ к качественной питьевой воде, хорошим дорогам. Люди должны жить в чистых и освещенных населенных пунктах, подключенных к газу. На данный момент, по данным, представляемым нам АО «Молдовагаз», более 80% населенных пунктов страны подключены к газоснабжению, но есть еще населенные пункты, где этого нет. Мы знаем их, и мы будем над этим работать совместно с «Молдовагаз»».

Кроме того, Гречаный отметила, что возглавляемое ей политформирование продолжит уделять особое внимание социальным инициативам, в том числе предусматривающим повышение зарплат и пенсий. Партия социалистов будет и впредь тесно сотрудничать с президентом и правительством для того, чтобы способствовать развитию экономики, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, добавила председатель Партии социалистов, уточнив, что к обсуждению наиболее важных проектов и инициатив будет привлечено и гражданское общество. В данной связи, Гречаный подчеркнула, что все эти инициативы, так же, как и запланированные руководством страны реформы, должны быть в интересах не того или иного политика или партии, а в интересах всей страны и всех граждан.

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСРМ

«Мы поддержали это правительство, и будем способствовать реализации всех реформ и обязательств, взятых на себя, в том числе реформы юстиции. Многие сектора необходимо реформировать. Хочу подчеркнуть, что эти реформы не должны быть ради реформ. Они должны проводиться в интересах страны и наших граждан, потому что политики приходят и уходят, а страна и люди остаются, и население должно возвращаться в Молдову».

Подводя итог, Гречаный сообщила, что отныне ПСРМ будет еженедельно проводить пресс-конференции, темы которых будут продиктованы общением с гражданами на местах и необходимостью решения обозначенных населением проблем.



Опубликовано: 20:00 22/01/2020




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