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Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

Вице-премьер по реинтеграции встретился со спецпредставителем председателя ОБСЕ


Вице-премьер-министр Александр Фленкя встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майром-Хартингом. Стороны уделили особое внимание вопросу соблюдению прав человека. Речь идет о свободном передвижении в зоне безопасности, праве учеников из Приднестровья получать образование в школах с преподаванием на основе латинской графики, а также о доступе молдавских журналистов на левый берег Днестра. Отдельной темой разговора стал вопрос разрешения резонансных уголовных дел. Александр Фленкя попросил спецпредставителя обсудить это на встрече с тираспольским лидером Вадимом Красносельским.

Для придания нового импульса в переговорном процессе, связанного с реинтеграцией нашей страны, молдавское правительство утвердило для себя на 2020 год четыре приоритета. В первую очередь, речь идет о свободе передвижения в Зоне безопасности, о соблюдении прав человека, и разрешение ситуации со школами с преподаванием на основе латинской графики на левом берегу Днестра. Второе направление касается экономического сотрудничества, то есть, гармонизации таможенных и налоговых тарифов, принятия мер по поддержке торговли и продвижению экспорта между сторонами, расширения госуслуг для жителей приднестровского региона. Также власти Молдовы планируют расширять совместный с Украиной контроль границы на приднестровском сегменте. В планах молдавского правительства и реализация ряда инфраструктурных проектов, в частности, восстановление дороги Кишинев-Одесса и ремонт моста Гура Быкулуй — Бычок. Обо всем этом вице-премьер рассказал Томасу Хайр-Хартингу.

АЛЕКСАНДР ФЛЕНКЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПО РЕИНТЕГРАЦИИ

«Речь идет о правах человека, о праве на свободное передвижение, и о проблемах школ Приднестровья ведущих учебный процесс на основе латинской графики. Обсудили и гармонизацию таможенных и налоговых тарифов. Не в последнюю очередь мы говорили о нарушении прав человека в приднестровском регионе, там сложилась тревожная ситуация. Я рассказал о том, что правительство предпринимает в данный момент, и что будет делать дальше».

В свою очередь, спецпредставитель ОБСЕ призвал представителей обоих берегов Днестра представить новые идеи и проекты для налаживания доверительных отношений и скорейшего разрешения конфликта. Собеседники согласились поддерживать рабочие контакты для оценки возможности созыва формата «5+2» в зависимости от достигнутых результатов.

ТОМАС МАЙР-ХАРТИНГ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ПО ПРИДНЕСТРОВСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ

«Содействие процессу приднестровского урегулирования — это ключ. Я считаю, что, начиная с 2015 года, мы предприняли конкретные, ориентированные на результат шаги для улучшения условий жизни жителей обоих берегов Днестра. Я полагаюсь на мирный процесс и на компромисс в процессе приднестровского урегулирования. Моя обязанность состоит в том, чтобы побудить стороны поддерживать местных предпринимателей. Многие из вас знают, что все эти годы я работал над реализацией пакета практических мер по укреплению доверия и ускорению процесса урегулирования. Наша роль заключается в том, чтобы быть посредниками, а стороны должны самостоятельно находить решения. Мы будем продолжать поддерживать Кишинев и Тирасполь в процессе урегулирования конфликта».

Напомним, спецпредставитель ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования посол Томас Майр-Хартинг находится в нашей стране с рабочим визитом. После проведенных встреч в молдавской столице гость отправится в Тирасполь, где озвучит предложения, высказанные официальным Кишиневом.



Опубликовано: 20:00 22/01/2020




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