

В среду в Кишиневе состоялось первая встреча премьер-министра Иона Кику и возглавляемого им кабинета министров с представителями местной публичной администрации. Примарам всем населенных пунктов страны рассказали о плане действия правительства на текущий год, а также выслушали чаяния, высказанные ими от имени жителей. В начале своего выступления Ион Кику отметил, что правительство и местные публичные власти должны сконцентрироваться на решении проблем и отложить в сторону политические вопросы. Только тогда ситуация изменится к лучшему.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РМ



«Лучше всего ситуацию на местах и проблемы, с которыми сталкиваются граждане, знаете именно вы. Мы еженедельно выезжаем в районы, но всё же общение с вами нам помогает узнавать, что действительно беспокоит население, и я надеюсь, что это поможет предпринять те действия, которые изменят ситуацию к лучшему».



По словам представителей местной публичной администрации, проблемы, с которыми они сталкиваются, не решаются уже порядка 15 лет. Это отсутствие уличного освещения, разбитые дороги, изношенные канализационные системы, и, конечно же, необходимость повышения заработной платы гражданам.



ИОН ЮРКУ, ПРИМАР КОММУНЫ ЦИБИРИКА Р. КАЛАРАШ



«То, что мы успели обсудить сегодня, очень поможет местному публичному управлению первого и второго уровней, потому что в каждом населенном пункте есть проблемы, и их надо решать. Сегодня мы установили связь между парламентом, правительством, примариями и председателями районов».



ЛЮДМИЛА ЧАГЛИК, ПРИМАР СЕЛА КАЛФА Р. НОВЫЕ АНЕНЫ



«Сегодняшняя встреча прошла на очень оптимистичной ноте, она вселила надежду, что мы решим проблемы вместе с центральными властями. Я оптимистично настроена, и верю в это правительство».



ГРИГОРИЙ ПЛЕШКА, ПРИМАР СЕЛА ВИСОКА Р. СОРОКА



«Хорошо, что мы собрались сегодня и обсудили проблемы, но это только первый этап. Я уверен все примары хотят, чтобы все обсуждения перешли в фазу их решения, это очень важно. Все правительства начинали с обсуждений, у одних получалось лучше, у других остались нерешенные проблемы. Мы надеемся, что это правительство сможет решить, как можно больше проблем, которые беспокоят людей в районах».



Представители местной публичной власти надеются, что подобные встречи будут проходить регулярно и плодотворно, а связь между парламентом, правительством и примариями будет прочнее и эффективнее.

