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Президент примет участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста


Игорь Додон отправился с рабочим визитом в Израиль по приглашению президента этой страны Реувена Ривлина. Глава государства примет участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, который будет проходить в Иерусалиме и станет одним из крупнейших в истории Израиля мероприятий с участием иностранных лидеров.

Мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), было инициировано председателем Европейского еврейского конгресса Моше Кантором при поддержке мемориала Холокоста «Яд ва-Шем» и президента Израиля Реувена Ривлина, который выступит в качестве официальной принимающей стороны. В мероприятии примут участие более 60 делегаций из разных стран мира, включая 45 королевских особ, глав государств и правительств, спикеров парламентов. Известно, что в ходе мероприятия у президента Молдовы также запланировано несколько двусторонних встреч с коллегами из других стран.



Опубликовано: 20:00 22/01/2020




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