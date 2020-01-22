Пять студентов столичного колледжа отравились ацетоном
Пять студентов Технологического колледжа столицы были доставлены в больницу, отравившись парами ацетона. Информацию для Jurnal.md подтвердила заместитель директора столичного Института матери и ребенка Валентина Ротару, пишет Noi.md.
Пять подростков (четыре мальчика и девочка) в возрасте 16-17 лет были доставлены в больницу прошлой ночью. Они были немедленно госпитализированы и получили соответствующее лечение. Девочку направили в отделение токсикологии, поскольку ее состояние было более тяжелым. Этим утром четверых мальчиков выписали, а девочка остается в больнице. Она чувствует себя лучше и уже переведена из отделения токсикологии.
Пять подростков (четыре мальчика и девочка) в возрасте 16-17 лет были доставлены в больницу прошлой ночью. Они были немедленно госпитализированы и получили соответствующее лечение. Девочку направили в отделение токсикологии, поскольку ее состояние было более тяжелым. Этим утром четверых мальчиков выписали, а девочка остается в больнице. Она чувствует себя лучше и уже переведена из отделения токсикологии.
Опубликовано: 16:00 22/01/2020
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