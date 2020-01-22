Парламент Республики Молдова будет продвигать сбалансированный диалог с соседями и стратегическими партнерами, будет способствовать успешному проведению реформ и будет поддерживать инициативы, которые будут укреплять общество, заявила сегодня председатель парламента Зинаида Гречаная, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление парламента по связям с общественностью.



Председатель парламента подтвердила, что все обязательства, взятые на себя Республикой Молдова, будут соблюдаться, независимо от отношения к определенным обязательствам, взятым предыдущими правительствами.



Также Зинаида Гречаная упомянула о необходимости поддержки проектов экономического развития и тех, которые призваны обеспечить повышение зарплат, пенсий, создание новых рабочих мест, развитие системы здравоохранения и образования. Спикер подчеркнула, что граждане в настоящее время ждут повышения качества жизни, а парламент вместе с правительством и президентурой направит свои усилия на достижение этой цели.



В то же время говоря о приоритетах следующей сессии, спикер заявила, что поддержит национальные проекты в области инфраструктуры и регионального развития, которые касаются всех жителей страны и призваны обеспечить дорогами, канализацией, качественной водой, вывозом мусора, освещением и газом.



Весенняя сессия парламента, согласно распоряжению председателя парламента и конституционным положениям, начинается 3 февраля 2020 года.