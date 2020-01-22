Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

Всемирный банк предоставит Молдове 40 миллионов долларов


Всемирный банк будет финансово поддерживать улучшение качества высшего образования в Республике Молдова. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила в среду, 22 января, консультативное заключение об инициировании переговоров по проекту Соглашения о финансировании (проект "Высшее образование") между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Кредит в размере 40 миллионов долларов США пойдет на модернизацию высшего образования в соответствии с текущими и перспективными потребностями рынка труда на национальном и международном уровнях. Бенефициарами проекта станут государственные университеты и педагогические колледжи Республики Молдова. Стратегическими областями проекта станут программы педагогического профиля, инженерия, информационные технологии, медицина.

Продолжительность проекта 5 лет, период внедрения - до 2025 года.


Опубликовано: 15:16 22/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Всемирный банк выделил кредит на модернизацию 15 школ Молдовы
  • Всемирный банк выделит Молдове 20 миллионов долларов на модернизацию госуда ...
  • Всемирный банк выделит Молдове 30 миллионов долларов
  • На взаимоподключение энергетических систем Молдовы и Румынии потратят 270 м ...
  • ЕБРР выделит Молдове грант в размере 250 тысяч евро на модернизацию железны ...







    • Все новости

    Пять студентов столичного колледжа отравились ацетоном
    Глава государства прибыл с рабочим визитом в Израиль (ВИДЕО)
    Молдавский парламент будет продвигать взвешенный диалог с соседями и стратегическими партнерами
    Всемирный банк предоставит Молдове 40 миллионов долларов
    Генпримар Кишинева и премьер-министр провели встречу с примарами всех населенных пунктов страны
    Богдан Цырдя: Расчет Майи Санду на разрозненность политического класса оказался ошибочным
    Госведомства и общественники откликнулись на призыв помочь дому-музею Пушкина в Кишиневе
    Игорь Додон встретился в Стамбуле с Министром молодежи и спорта Турции
    Адела Рэйляну: Социалисты не допустят повышения цен и закрытия учебных заведений
    Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
    Декларация ПСРМ: Все, кто прибегает к шантажу и занимается политикой подобными методами, должны ответить перед законом и избирателями
    Глава государства отправился в Израиль для участие во Всемирном форуме по Холокосту
    Ион Кику провел встречу с послом Японии по случаю завершения его миссии в нашей стране
    В заповеднике "Pădurea Domnească" выявлены новые случаи африканской чумы свиней
    В Кишиневе вышли на маршрут новые троллейбусы
    В Молдову прибывает Миссия МВФ во главе с Рубеном Атояном
    Серьезный пожар в секторе Ботаника унес жизнь пожилой женщины
    Владимир Односталко: Профилактика компьютерной игровой зависимости у детей должна стать одной из первостепенных задач власти!
    Примар Кишинева потребовал отчет о работах, проводимых на очистных сооружениях
    Ион Чебан: Кишинев будет обустроен для удобства людей с ограниченными возможностями
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     