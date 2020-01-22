Всемирный банк будет финансово поддерживать улучшение качества высшего образования в Республике Молдова. Комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила в среду, 22 января, консультативное заключение об инициировании переговоров по проекту Соглашения о финансировании (проект "Высшее образование") между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу парламента.



Кредит в размере 40 миллионов долларов США пойдет на модернизацию высшего образования в соответствии с текущими и перспективными потребностями рынка труда на национальном и международном уровнях. Бенефициарами проекта станут государственные университеты и педагогические колледжи Республики Молдова. Стратегическими областями проекта станут программы педагогического профиля, инженерия, информационные технологии, медицина.



Продолжительность проекта 5 лет, период внедрения - до 2025 года.