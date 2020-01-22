Генеральный примар Кишинева Ион Чебан и премьер-министр Молдовы Ион Кику приняли сегодня участие в организованной встрече с примарами всех населенных пунктов страны.



В ходе мероприятия примары рассказали о своем видении развития населенных пунктов, которые они представляют.



«Нас объединяют множество забот и проблем, а также желание изменить к лучшему положение вещей. Вместе мы разрабатываем конкретные планы действий во всех областях для граждан страны. Муниципий Кишинев в настоящее время тесно сотрудничает со всеми государственными учреждениями, президентурой, парламентом и правительством. Вместе нам удастся достигнуть положительных изменений!» - отметил столичный градоначальник Ион Чебан.