Генпримар Кишинева и премьер-министр провели встречу с примарами всех населенных пунктов страны
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан и премьер-министр Молдовы Ион Кику приняли сегодня участие в организованной встрече с примарами всех населенных пунктов страны.
В ходе мероприятия примары рассказали о своем видении развития населенных пунктов, которые они представляют.
«Нас объединяют множество забот и проблем, а также желание изменить к лучшему положение вещей. Вместе мы разрабатываем конкретные планы действий во всех областях для граждан страны. Муниципий Кишинев в настоящее время тесно сотрудничает со всеми государственными учреждениями, президентурой, парламентом и правительством. Вместе нам удастся достигнуть положительных изменений!» - отметил столичный градоначальник Ион Чебан.
В ходе мероприятия примары рассказали о своем видении развития населенных пунктов, которые они представляют.
«Нас объединяют множество забот и проблем, а также желание изменить к лучшему положение вещей. Вместе мы разрабатываем конкретные планы действий во всех областях для граждан страны. Муниципий Кишинев в настоящее время тесно сотрудничает со всеми государственными учреждениями, президентурой, парламентом и правительством. Вместе нам удастся достигнуть положительных изменений!» - отметил столичный градоначальник Ион Чебан.
Опубликовано: 15:02 22/01/2020
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