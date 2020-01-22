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Генпримар Кишинева и премьер-министр провели встречу с примарами всех населенных пунктов страны


Генеральный примар Кишинева Ион Чебан и премьер-министр Молдовы Ион Кику приняли сегодня участие в организованной встрече с примарами всех населенных пунктов страны.

В ходе мероприятия примары рассказали о своем видении развития населенных пунктов, которые они представляют.

«Нас объединяют множество забот и проблем, а также желание изменить к лучшему положение вещей. Вместе мы разрабатываем конкретные планы действий во всех областях для граждан страны. Муниципий Кишинев в настоящее время тесно сотрудничает со всеми государственными учреждениями, президентурой, парламентом и правительством. Вместе нам удастся достигнуть положительных изменений!» - отметил столичный градоначальник Ион Чебан.


Опубликовано: 15:02 22/01/2020

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