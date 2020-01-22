Богдан Цырдя: Расчет Майи Санду на разрозненность политического класса оказался ошибочным
Расчеты лидера ПДС и экс-премьера Майи Санду, которая решила натравить все политические партии на действующего главу государства Игоря Додона, оказались ошибочными. Об этом пишет депутат ПСРМ, доктор политологии Богдан Цырдя в аналитической статье, опубликованной в газете «Аргументы и Факты в Молдове».
«В этом направлении уже работают некоторые посольства, фонды, НПО и десятки СМИ с единой целью – дискредитировать Игоря Додона», – отмечает Богдан Цырдя.
«Параллельно запускают В. Воронина, Р. Усатого, Г. Петренко с единственной целью – вылить бочку помоев в адрес президента», – указывает в статье депутат.
Однако, на правом фланге политического класса Молдовы 31 декабря появилось новое унионистское движение из пяти партий унионистского толка, которые собираются проводить собственную линию, а не «подпевать» Санду.
Не оправдались и расчеты Санду на сотрудничество с Демократической партией, которая совсем не жаждет идти на досрочные парламентские выборы.
Дистанцировался от Санду и ее бывший партнер по блоку АКУМ Андрей Нэстасе, которого она превратила в политического аутсайдера.
Все расчеты Санду оказались ошибочными, резюмирует политолог: «Она думала, что раздробит все партии страны, натравив их на Игоря Додона. Но есть вероятность, что ей удастся объединить многих против себя».
«В этом направлении уже работают некоторые посольства, фонды, НПО и десятки СМИ с единой целью – дискредитировать Игоря Додона», – отмечает Богдан Цырдя.
«Параллельно запускают В. Воронина, Р. Усатого, Г. Петренко с единственной целью – вылить бочку помоев в адрес президента», – указывает в статье депутат.
Однако, на правом фланге политического класса Молдовы 31 декабря появилось новое унионистское движение из пяти партий унионистского толка, которые собираются проводить собственную линию, а не «подпевать» Санду.
Не оправдались и расчеты Санду на сотрудничество с Демократической партией, которая совсем не жаждет идти на досрочные парламентские выборы.
Дистанцировался от Санду и ее бывший партнер по блоку АКУМ Андрей Нэстасе, которого она превратила в политического аутсайдера.
Все расчеты Санду оказались ошибочными, резюмирует политолог: «Она думала, что раздробит все партии страны, натравив их на Игоря Додона. Но есть вероятность, что ей удастся объединить многих против себя».
Опубликовано: 14:57 22/01/2020
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