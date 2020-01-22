Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
 

Богдан Цырдя: Расчет Майи Санду на разрозненность политического класса оказался ошибочным


Расчеты лидера ПДС и экс-премьера Майи Санду, которая решила натравить все политические партии на действующего главу государства Игоря Додона, оказались ошибочными. Об этом пишет депутат ПСРМ, доктор политологии Богдан Цырдя в аналитической статье, опубликованной в газете «Аргументы и Факты в Молдове».

«В этом направлении уже работают некоторые посольства, фонды, НПО и десятки СМИ с единой целью – дискредитировать Игоря Додона», – отмечает Богдан Цырдя.

«Параллельно запускают В. Воронина, Р. Усатого, Г. Петренко с единственной целью – вылить бочку помоев в адрес президента», – указывает в статье депутат.

Однако, на правом фланге политического класса Молдовы 31 декабря появилось новое унионистское движение из пяти партий унионистского толка, которые собираются проводить собственную линию, а не «подпевать» Санду.

Не оправдались и расчеты Санду на сотрудничество с Демократической партией, которая совсем не жаждет идти на досрочные парламентские выборы.

Дистанцировался от Санду и ее бывший партнер по блоку АКУМ Андрей Нэстасе, которого она превратила в политического аутсайдера.

Все расчеты Санду оказались ошибочными, резюмирует политолог: «Она думала, что раздробит все партии страны, натравив их на Игоря Додона. Но есть вероятность, что ей удастся объединить многих против себя».


Опубликовано: 14:57 22/01/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Богдан Цырдя о самоназначенцах в «борьбе с олигархами» Майе Санду и Андрее ...
  • Богдан Цырдя: «В результате «беспощадной борьбы» Санду и Нэстасе, Демпартия ...
  • ACUM настаивает на возвращении в должность премьера Майи Санду и отставке п ...
  • Богдан Цырдя - О ключевых «достижениях» правительства Санду
  • Цырдя: ПСРМ приветствует решение политсовета pas







    • Все новости

    Пять студентов столичного колледжа отравились ацетоном
    Глава государства прибыл с рабочим визитом в Израиль (ВИДЕО)
    Молдавский парламент будет продвигать взвешенный диалог с соседями и стратегическими партнерами
    Всемирный банк предоставит Молдове 40 миллионов долларов
    Генпримар Кишинева и премьер-министр провели встречу с примарами всех населенных пунктов страны
    Богдан Цырдя: Расчет Майи Санду на разрозненность политического класса оказался ошибочным
    Госведомства и общественники откликнулись на призыв помочь дому-музею Пушкина в Кишиневе
    Игорь Додон встретился в Стамбуле с Министром молодежи и спорта Турции
    Адела Рэйляну: Социалисты не допустят повышения цен и закрытия учебных заведений
    Зинаида Гречаный отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год (ВИДЕО)
    Декларация ПСРМ: Все, кто прибегает к шантажу и занимается политикой подобными методами, должны ответить перед законом и избирателями
    Глава государства отправился в Израиль для участие во Всемирном форуме по Холокосту
    Ион Кику провел встречу с послом Японии по случаю завершения его миссии в нашей стране
    В заповеднике "Pădurea Domnească" выявлены новые случаи африканской чумы свиней
    В Кишиневе вышли на маршрут новые троллейбусы
    В Молдову прибывает Миссия МВФ во главе с Рубеном Атояном
    Серьезный пожар в секторе Ботаника унес жизнь пожилой женщины
    Владимир Односталко: Профилактика компьютерной игровой зависимости у детей должна стать одной из первостепенных задач власти!
    Примар Кишинева потребовал отчет о работах, проводимых на очистных сооружениях
    Ион Чебан: Кишинев будет обустроен для удобства людей с ограниченными возможностями
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2019. All rights reserved.
     