Расчеты лидера ПДС и экс-премьера Майи Санду, которая решила натравить все политические партии на действующего главу государства Игоря Додона, оказались ошибочными. Об этом пишет депутат ПСРМ, доктор политологии Богдан Цырдя в аналитической статье, опубликованной в газете «Аргументы и Факты в Молдове».



«В этом направлении уже работают некоторые посольства, фонды, НПО и десятки СМИ с единой целью – дискредитировать Игоря Додона», – отмечает Богдан Цырдя.



«Параллельно запускают В. Воронина, Р. Усатого, Г. Петренко с единственной целью – вылить бочку помоев в адрес президента», – указывает в статье депутат.



Однако, на правом фланге политического класса Молдовы 31 декабря появилось новое унионистское движение из пяти партий унионистского толка, которые собираются проводить собственную линию, а не «подпевать» Санду.



Не оправдались и расчеты Санду на сотрудничество с Демократической партией, которая совсем не жаждет идти на досрочные парламентские выборы.



Дистанцировался от Санду и ее бывший партнер по блоку АКУМ Андрей Нэстасе, которого она превратила в политического аутсайдера.



Все расчеты Санду оказались ошибочными, резюмирует политолог: «Она думала, что раздробит все партии страны, натравив их на Игоря Додона. Но есть вероятность, что ей удастся объединить многих против себя».