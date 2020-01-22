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Госведомства и общественники откликнулись на призыв помочь дому-музею Пушкина в Кишиневе


Государственные ведомства и ряд общественных организаций окажут помощь дому-музею Пушкина в Кишинева. Об этом в социальных сетях написал журналист Сергей Ткач, передает bloknot-moldova.md.

"Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук, узнав о ситуации (с крышей флигеля купца Наумова – часть комплекса музея – ред.), предложил черепицу для домика, которую министерство может передать с баланса на баланс. Председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович сообщил, что его организация будет принимать самое активное участие в сохранении пушкинского наследия в нашей стране, поддерживает инициативу директора о создании межведомственной рабочей группы по реконструкции музея в составе Министерства культуры, мэрии, Посольства России и представительства Россотрудничества", - написал в соцсетях журналист Сергей Ткач.

По его словам, председатель Русской общины РМ Людмила Лащенова поддерживает инициативу о сборе пожертвований и сообщила, что с удовольствием к этому подключится, отметив, что реализация идеи позволит каждому быть сопричастным к этому важному делу.

"Директору музея Михаилу Лупашко звонят рядовые кишиневцы и говорят, что хотели бы помочь и внести пожертвования. Директор Международного Центра Иностранных Языков «ILTC» Виктория Галий сообщила, что ее организация, а, возможно, и студенты, также будут участвовать в сборе средств для дома-музея А.С. Пушкина. Поэт Олеся Рудягина согласилась стать членом группы наблюдателей за расходованием пожертвований. Она также предложила разработать туристический маршрут «По пушкинским местам». Идея очень хорошая и имеет огромный потенциал. От имени активистов, инициаторов сбора пожертвований, обращаемся с просьбой к министру культуры, образования и исследований господину Корнелиу Поповичу с просьбой проинформировать нас о юридическом статусе дома-музея А.С. Пушкина, а также назвать имя его подчиненного, который отвечает за подготовку проектно-сметной документации, необходимой для начала ремонтных работ в музее. Мы также хотели бы знать, почему выделенные в прошлом году (до его вступления в должность) средства не были использованы для ремонта крыши, как было предусмотрено, а отправлены в конце года в бюджет, при наличии необходимой проектной документации. Мы надеемся, что министерство отнесется с пониманием к обеспокоенности молдавской общественности из-за ситуации вокруг дома-музея А.С. Пушкина", - заключил Ткач.


Опубликовано: 14:55 22/01/2020

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