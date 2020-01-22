Находясь в Стамбульском аэропорту перед вылетом в Тель-Авив, президент Республики Молдова Игорь Додон провел незапланированную рабочую встречу с Министром молодежи и спорта Турецкой Республики Мехметом Мухарремом Касапоглу.



«Обсудили с ним ход строительства нового стадиона в Комрате, т.к. именно это турецкое ведомство по поручению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана строит этот объект, до сдачи которого в эксплуатацию осталось несколько месяцев.



Договорились о том, что торжественное открытие стадиона состоится в присутствии руководства Республики Молдова и представителей Правительства Турецкой Республики», - отметил Додон.



