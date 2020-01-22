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Игорь Додон встретился в Стамбуле с Министром молодежи и спорта Турции


Находясь в Стамбульском аэропорту перед вылетом в Тель-Авив, президент Республики Молдова Игорь Додон провел незапланированную рабочую встречу с Министром молодежи и спорта Турецкой Республики Мехметом Мухарремом Касапоглу.

«Обсудили с ним ход строительства нового стадиона в Комрате, т.к. именно это турецкое ведомство по поручению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана строит этот объект, до сдачи которого в эксплуатацию осталось несколько месяцев.

Договорились о том, что торжественное открытие стадиона состоится в присутствии руководства Республики Молдова и представителей Правительства Турецкой Республики», - отметил Додон.



Опубликовано: 14:49 22/01/2020

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