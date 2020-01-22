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Адела Рэйляну: Социалисты не допустят повышения цен и закрытия учебных заведений


ПСРМ не допустит повышения цен и тарифов, а также закрытия образовательных учреждений. С таким заявлением выступила депутат, секретарь по идеологии ПСРМ Адела Рэйляну во время пресс-конференции 22 января в центральном офисе партии.

«Мы будем контролировать процесс формирования цен и стремиться с помощью правовых механизмов устранить монополию в экономике», – сказала Адела Рэйляну.

Депутат отметила, что ПСРМ приложит все усилия для увеличения доходов граждан, зарплат, социальных пособий, открытия новых рабочих мест.

«Все эти аспекты имеют только одну цель: повысить благосостояние граждан», – сказала депутат.

Адела Рэйляну также подчеркнула, что социалисты не допустят закрытия ни одного учебного заведения в стране.

По словам депутата, ПСРМ продолжит продвижение и поддержку образования на уровне семей, школ, детских садов, а также высших учебных заведений.

«Мы никоим образом не допустим ликвидации в ближайшие годы ни одного учебного заведения», – сказала Адела Рэйляну.

Депутат добавила, что парламентская фракция ПСРМ, а также все территориальные организации партии будут поддерживать все инициативы, направленные на улучшение условий в образовательных учреждениях страны.


Опубликовано: 14:46 22/01/2020

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