ПСРМ не допустит повышения цен и тарифов, а также закрытия образовательных учреждений. С таким заявлением выступила депутат, секретарь по идеологии ПСРМ Адела Рэйляну во время пресс-конференции 22 января в центральном офисе партии.



«Мы будем контролировать процесс формирования цен и стремиться с помощью правовых механизмов устранить монополию в экономике», – сказала Адела Рэйляну.



Депутат отметила, что ПСРМ приложит все усилия для увеличения доходов граждан, зарплат, социальных пособий, открытия новых рабочих мест.



«Все эти аспекты имеют только одну цель: повысить благосостояние граждан», – сказала депутат.



Адела Рэйляну также подчеркнула, что социалисты не допустят закрытия ни одного учебного заведения в стране.



По словам депутата, ПСРМ продолжит продвижение и поддержку образования на уровне семей, школ, детских садов, а также высших учебных заведений.



«Мы никоим образом не допустим ликвидации в ближайшие годы ни одного учебного заведения», – сказала Адела Рэйляну.



Депутат добавила, что парламентская фракция ПСРМ, а также все территориальные организации партии будут поддерживать все инициативы, направленные на улучшение условий в образовательных учреждениях страны.