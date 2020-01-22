Партия социалистов будет проводить встречи с журналистами каждую неделю. Об этом заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный 22 января на первой в этом году пресс-конференции. Она отметила, что повестка общения со СМИ будет составляться, исходя из потребностей граждан, и будет включать предлагаемые социалистами решения различных проблем. Участвовать в этих встречах будут как депутаты Парламента, так и местные советники, примары, избранные от ПСРМ.Зинаида Гречаный рассказала журналистам о приоритетах парламентской фракции Партии социалистов. Она напомнила, что основные приоритеты на 2020 год Партии социалистов – крупнейшего и наиболее ответственного политического формирования, взявшего на себя ответственность за правление в стране, – были определены Республиканским советом 14 января.«В основе этих принципов – необходимость повышения благосостояния граждан и ответственность перед страной. И мы должны понимать, что улучшения жизни граждане ждут сейчас, а не через 5-10 лет», – сказала Зинаида Гречаный. Она также отметила, что ПСРМ не меняет свои приоритеты раз в год, и они постоянны и заложены в Программу Партии социалистов, с которой ПСРМ пошла на парламентские выборы.Председатель ПСРМ отметила восемь основных приоритетов ПСРМ на 2020 год:1. Укрепление государственности Республики Молдова.2. Гарантированный статус нейтралитета Республики Молдова.3. Развитая экономика и социальная справедливость.4. Качественная медицина и образование.5. Развитие регионов.6. Межнациональный мир.7. Защита православия и семейных ценностей.8. Сбалансированная внешняя политика.9.Зинаида Гречаный сообщила также, что ПСРМ будет поддерживать национальные проекты, недавно инициированные главой государства Игорем Додоном, которые призваны создать лучшие условия для граждан по всей стране.«Каждый человек должен иметь доступ к качественной воде, хорошим дорогам, иметь чистые, без мусора и хорошо освещенные населенные пункты, все села должны быть подключены к газопроводу», – сказала председатель ПСРМ.Она отметила, что социалисты продолжат уделять большое внимания социальной защите, будут рассмотрены инициативы по повышению заработной платы и пенсий.«Уже сегодня правительство утвердит 10-процентное повышение зарплат работников медицинской системы», – сказала Зинаида Гречаный.По ее словам, ПСРМ продолжит работать вместе с Президентом и Правительством, чтобы стимулировать развитие экономики, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места. В этой работе также будут участвовать парламентская фракция ПСРМ, руководители районов, примары населенных пунктов.«Мы будем поддерживать эффективный диалог между Президентством, Парламентом и Правительством», – отметила председатель ПСРМ.ПСРМ будет также сотрудничать с гражданским обществом, запустив прозрачный процесс взаимодействия.«ПСРМ сделает все возможное, чтобы избежать политических кризисов и спровоцировать досрочные выборы», – сказала Зинаида Гречаный.Она сообщила, что на парламентском уровне будет продолжен сбалансированный диалог со странами-соседями и со стратегическими партнерами.«Мы будем внимательно отслеживать и будем содействовать осуществлению реформ во всех сферах: юстиции, медицине, образовании», – подчеркнула председатель ПСРМ.Она также сообщила, что ПСРМ полна решимости активно участвовать в этом году в выборах в 38 округе (Хынчешты), а также в президентских выборах.