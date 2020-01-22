



Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча выступил на пресс-конференции 22 января с Декларацией ПСРМ. Приводим текст Декларации полностью.



В последнее время возросло число атак и кампаний по дезинформированию, направленных против ПСРМ. В связи с этим мы решили предпринять ряд мер: с одной стороны, рассказать населению о том, кто стоит за этим, а с другой — привлечь к ответственности тех, кто прибегает к политическому шантажу и злоупотреблениям.



В 2016 году, как об этом детально сообщили некоторые СМИ, бывшая олигархическая власть поручила Генеральной прокуратуре возбудить уголовное дело против ПСРМ по вымышленным причинам, чтобы потом использовать его против президента Игоря Додона и наших коллег из Партии социалистов. Всякий раз, когда Плахотнюку не нравились какие-либо действия главы государства или фракции ПСРМ, он доставал эти материалы из ящика.



Но Президент и Партия социалистов никогда этого не боялись. Доказательством является и тот факт, что именно мы сделали решительный шаг для устранения олигархического режима, который фабриковал подобные незаконные дела против нас.



Наши действия показывают, что нам нечего бояться, что материалы этого дела – чистейшей воды вымысел, и мы просим правовые органы провести все необходимые проверки для того, чтобы разобраться с этим вопросом, и, в то же время, сделать всё для того, чтобы наказать тех, кто стоит за этими незаконными и оскорбительными делами.



На днях генеральный прокурор косвенно подтвердил, что есть много вопросов к тому, каким образом было возбуждено это дело и как оно расследовалось. Отталкиваясь, в том числе, от этих заявлений, ПСРМ подаст уголовную жалобу, в которой мы потребуем проверить, как было начато это дело, как его вели и как его использовали в политических целях, а также выяснить, при каких обстоятельствах в конце 2019 года это дело было возобновлено теми, кто ранее его закрыл.



У нас есть все основания полагать, что возобновление этого дела – лишь продолжение шантажа Партии социалистов, и мы требуем, чтобы те, кто использовал или продолжает использовать подобные незаконные методы, предстали перед правосудием и ответили за то, что совершили.



Мы требуем провести детальное расследование, чтобы узнать имена политиков, которые в 2016 году поручили сфабриковать это дело, а также имена тех, кто стоял за его возобновлением в 2019 году. Думаем, что мы все можем предположить, имена и фамилии каких политиков будут названы, но нам нужен официальный ответ и решение, которое приведет к наказанию тех, кто считал, что политический шантаж позволит им пожизненно находиться у власти.



В то же время мы направим еще один запрос, в котором потребуем, чтобы правовые органы ответили нам, есть ли связь между делами, возбужденными против ПСРМ, и преследованиями и прослушкой наших коллег. У нас есть подозрение, что еще одна цель этих дел — создание ложной правовой базы, которая позволила бы контролировать шаг за шагом наши действия.



С 2016 года и до сих пор злоупотребления путем фабрикации дел против ПСРМ происходили постоянно, за исключением четырех месяцев 2019 года, когда мы были в альянсе с блоком АКУМ. Мы не случайно уточняем, что только эти 4 месяца эти дела не только никем не использовались, но и, напротив, их считали бездоказательными и политизированными.



Констатируем, что после ухода из власти ПДС и ППДП эти политформирования переняли методы Плахотнюка и решили использовать сфабрикованные им для шантажа дела. Пока эти партии были у власти вместе с ПСРМ, у них не было никаких вопросов по этой теме. Но после ухода из власти они внезапно решили скопировать методы режима Плахотнюка и прибегнуть к шантажу делами от 2016 года, чтобы попытаться исключить своих политических конкурентов из соревнования.



Все, кто прибегает к шантажу и пытается заниматься политикой подобными методами, должны ответить за совершенные поступки: одни — перед законом, другие — перед избирателями.