PSRM va depune o plângere penală în care va cere să fie verificat modul în care a fost pornit dosarul depsre așa-zisă finanțare externă a formațiunii, contextul în care a fost instrumentat și folosit acest dosar, inclusiv cel politic și inclusiv acel moment controversat de la sfârșitul lui 2019, când acest dosar a fost redeschis tot de cei care l-au închis înainte. Despre acest lucru a declarat secretarul executiv al Partidului Socialiștilor, vicepreședintele parlamentului Vlad Batrîncea, menționând că în ultima perioada s-au înmulțit atacurile și campaniile de dezinformare împotriva PSRM.



„În anul 2016, așa cum o parte a presei a relatat detaliat, fosta guvernare oligarhică a dat ordin Procuraturii Generale sa pornească un dosar împotriva PSRM, pe niște fapte inventate, ca mai apoi să fie folosit, acest dosar, împotriva președintelui Igor Dodon și a colegilor noștri din PSRM. De câte ori lui Plahotniuc nu-i plăcea o acțiune a președintelui sau a fracțiunii PSRM, scotea aceste dosare abuzive din sertar. Președintele Igor Dodon și PSRM nu s-au temut nicio clipă de astfel de dosare. Dovada este și faptul că noi am fost cei care în cele din urmă am făcut pasul decisiv pentru înlăturarea regimului oligarhic, cel care au fabricat astfel de dosare ilegale împotriva noastră. Modul în care am acționat arată că nu am avut de ce ne teme, că tot ce este în acest dosar e pură invenție și cerem instituțiilor de drept să facă toate verificările pe care le consideră necesare pentru a clarifica acest subiect, dar în același timp să facă demersurile legale pentru pedepsirea celor care stau în spatele acestor dosare ilegale și abusive”, a spus Vlad Bătrîncea, secretarul executiv al PSRM.



Batrîncea a reamintit, că zilele trecute Procurorul General a confirmat indirect că ar exista mai multe întrebări privind modul în care a fost intentat acest dosar și modul în care a evoluat. Pornind inclusiv de la aceste confirmări deja oficial, PSRM va depune o plângere penală în care vom cere să fie verificat modul în care a fost pornit acest dosar, contextul în care a fost instrumentat și folosit acest dosar, inclusiv cel politic, de asemenea, acel moment controversat de la sfârșitul lui 2019, când acest dosar a fost redeschis tot de cei care l-au închis înainte.



„Avem toate motivele să credem că redeschiderea lui este doar o continuare a șantajului la adresa PSRM și cerem ca cei care s-au folosit, sau se folosesc de astfel de mijloace ilegale să fie aduși în fața justiției și să răspundă pentru ce au făcut. Cerem să fie făcute investigații detaliate pentru a afla cine sunt politicienii care au cerut în 2016 fabricarea acestui dosar, dar și cine sunt cei care au stat în spatele redeschiderii lui in noiembrie 2019. Răspunsurile cred că le putem bănui deja cu toții, cu nume și prenume de politicieni, însă vrem să avem un răspuns oficial și o soluție care să ducă la pedepsirea celor care au crezut că prin șantaj politic pot să stea o viață la putere. În același timp, vom face un alt demers prin care cerem mai multor instituții de drept să ne spună dacă există legătură între dosarele abuzive intentate împotriva PSRM și urmăriri, filaje, interceptări ale colegilor noștri. Avem bănuiala că un alt scop al acestor dosare a fost crearea unui fals cadru legal prin care să fim monitorizați pas cu pas. Din 2016 până acum, abuzurile prin dosare fabricate împotriva PSRM au fost făcute permanent, cu excepția a 4 luni din anul 2019, când ne-am aflat in alianță cu Blocul ACUM. Și nu facem întâmplător precizarea că doar timp de 4 luni aceste dosare nu au fost folosite. Dimpotrivă, au fost considerate fără probe și politizate”, a conchis Bătrîncea.



Menționăm că după plecarea de la guvernare a PAS și PPDA, aceste două partide nu fac altceva decât să preia metodele lui Plahotniuc și să opereze cu dosarele de șantaj, fabricate de acesta. Cât timp au fost la guvernare cu PSRM, nu aveau nicio problemă cu această temă. După ce au plecat, brusc s-au trezit că vor să copieze metodele regimului Plahotniuc și să apeleze la șantaj prin dosarele din 2016, pentru a încerca să-și elimine concurenții politici din competiție. Toți cei care apelează la șantaj și fac politică prin astfel de metode abuzive, trebuie să răspundă, unii în fața legii, alții electoral, fiecare după faptele pe care le-a comis, a specificat în concluzie Vlad Batrîncea.