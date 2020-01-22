Глава государства отправился в Израиль для участие во Всемирном форуме по Холокосту
Президент Республики Молдова Игорь Додон отправился сегодня с рабочим визитом в Израиль по приглашению своего коллеги Реувена Ривлина. Молдавский лидер примет участие во Всемирном форуме по Холокосту.
Глава государства отметил, что это масштабное событие приурочено 75-й годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти Освенцим.
В форуме примут участие 50 иностранных делегаций на уровне глав государств, правительств и парламентов.
Игорь Додон также планирует в Израиле провести несколько двусторонних встреч с президентами других стран.
Глава государства отметил, что это масштабное событие приурочено 75-й годовщине освобождения Красной Армией лагеря смерти Освенцим.
В форуме примут участие 50 иностранных делегаций на уровне глав государств, правительств и парламентов.
Игорь Додон также планирует в Израиле провести несколько двусторонних встреч с президентами других стран.
Опубликовано: 10:07 22/01/2020
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