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Ион Кику провел встречу с послом Японии по случаю завершения его миссии в нашей стране


Премьер-министр Ион Кику встретился во вторник с послом Японии в Республике Молдова Масанобу Йоши по случаю завершения его дипмиссии в нашей стране, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Глава кабмина поблагодарил дипломата за вклад его лично и правительства Японии в развитие за последние годы двусторонних отношений в различных областях, в том числе отметив японские проекты помощи, успешно внедренные в Республике Молдова.

Ион Кику отметил, что благодаря личному вкладу посла в нашу страну пришли крупные японские инвесторы, такие как Sumitomo или Fujikura, которые создали тысячи рабочих мест для молдавских граждан на их родине. Премьер-министр заверил, что правительство по-прежнему привержено обеспечению демократических процессов, прозрачности принятия решений и верховенству закона, что сделает Молдову еще более привлекательной для инвесторов страной.

Официальные лица обсудили успешные проекты последних лет, при поддержке Японии внедренные в Республике Молдова, которые способствовали улучшению образовательной среды, модернизации больниц, оснащению Национальной библиотеки, улучшению инфраструктуры пожарных станций и др. Они выразили открытость продолжению взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Молдова и правительством Японии с помощью реализации ряда социальных проектов в области сельского хозяйства, образования и безопасности.

Премьер-министр пожелал дипломату успехов в дальнейшей деятельности и выразил уверенность, что молдавско-японские отношения продолжат развиваться по нарастающей и во время работы в Молдове нового посла Японии.


Опубликовано: 10:02 22/01/2020

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