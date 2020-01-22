Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов объявило о вспышке африканской чумы свиней, зарегистрированной 10-15 января в заповеднике «Pădurea Domnească», передает МОЛДПРЕС.



По данным НАБПП, в указанный период в заповеднике «Pădurea Domnească», расположенном вдоль реки Прут, в Глодянском и Фалештском районах, было обнаружено 35 мертвых кабанов. Анализы показали положительные результаты по АЧС.



Источники в агентстве «Moldsilva» отметили для МОЛДПРЕС, что «кабаны могут быть переносчиками болезни, потому что преодолевают большие расстояния». Ситуация находится под контролем специалистов.



НАБПП разработало обширную программу мер, направленных на противодействие болезни. Согласно приказу, изданному учреждением, на территориях обнаружения болезни вводится временное ограничение для транспортировки свиней и продуктов из нее, а также ограничение на ввоз свиней и свинины из государств, где обнаружены очаги АЧС.



Проблема АЧС попала в поле зрения властей в октябре 2017 года, когда в селе Паланка района Штефан Водэ было выявлено три хозяйства с инфицированными животными. Впоследствии новые очаги АЧС были обнаружены и в ряде других населенных пунктов страны.



Африканская чума свиней безопасна для человека, однако болезнь распространяется очень быстро среди животных и наносит большой материальный ущерб сельскому хозяйству. Вакцины против АЧС нет. Существующая вакцинация снижает давление вируса, но не приводит к его исчезновению.