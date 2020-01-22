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В Кишиневе вышли на маршрут новые троллейбусы



В Кишиневе пять новых троллейбусов, собранных в столице, выехали на маршруты. По словам генерального примара Иона Чебана, запуск новых троллейбусов на линию, это выполнение обязательств администрации по отношению к жителям муниципия.

"Не буду перерезать ленту и не буду давать старт тому, что является нормальным, очевидным и происходит в результате масштабного процесса развития. Нам многое нужно сделать, я не хочу терять время выступая по микрофону",- сказал Чебан.

Новые троллейбусы едут по 16 троллейбусному маршруту и один из них едет по маршруту Кишинев - Трушены. Все троллейбусы собраны и оснащены согласно нормам и требованиям. В них установлены камеры, экраны, а также есть места для зарядки телефонов, с электронной регулировкой зеркал.

Чебан отметил, что в Кишиневе мало удобного, современного и доступного общественного транспорта. Он намерен добиться полного решения этой проблемы.




Опубликовано: 09:55 22/01/2020

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