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Серьезный пожар в секторе Ботаника унес жизнь пожилой женщины



Серьезный пожар сегодня утром, в 06:16, вспыхнул в двухкомнатной квартире, расположенной на третьем этаже пятиэтажного дома по адресу Сармизеджетуса 1. Прибывшим на место пожарным удалось локализовать огонь. Жильцы соседних квартир были экстренно эвакуированы. Также спасатели извлекли из квартиры пожилую хозяйку жилища. 73-летняя женщина была передана врачам скорой помощи, однако спасти ее не удалось. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Серьезный пожар в секторе Ботаника унес жизнь пожилой женщины Серьезный пожар в секторе Ботаника унес жизнь пожилой женщины Серьезный пожар в секторе Ботаника унес жизнь пожилой женщины


Опубликовано: 09:42 22/01/2020

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