

Накануне домой, в Молдову, из Италии вернулась семья Истрате. Позади — чувство безысходности и переживания, связанные с тяжелейшей операцией, выполненной их малышу медиками Катании. Редкий случай заболевания, по сути, был приговором. Члены общественных организаций «YouToo» и «Vitae» вступили в борьбу за жизнь маленького Матеу. Подробности истории - у нашего корреспондента.



ЕКАТЕРИНА РИШКОВАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ ACCENT TV



«Когда становишься свидетелем такой ситуации, даже и не знаешь, что сказать. И, правда, слов нет. Известно лишь одно: нельзя терять надежду, ведь на земле сердечных, добрых, искренних, настоящих людей всегда преимущественно больше. Больше тех, кто готов прийти на помощь, а главное — безвозмездно. Малыш даже не знает, что сегодня о нем, о состоянии его здоровья думают сотни людей, которым не безразлична его жизнь. Некоторые из них сейчас встречают его в аэропорту. Малыш прилетает из Катании, где перенес операцию.



АЗА ОНИКА, ГЛАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «VITAE»



«Сегодня прилетает семья с двумя мальчиками. У одного из них большие проблемы со здоровьем. Его мама обратилась к нам за помощью, потому что малышу была необходима очень редкая операция. К большому счастью я смогла связаться с общественной организацией «YouToo», они, в свою очередь, - с Мальтийским орденом, который согласился полностью финансировать эту операцию».



Мама малыша, Светлана, до сих пор не верит, что одна из серьезнейших операций, деньги, на которую собрали совершенно незнакомые люди, - уже позади. (07569) – слезы мамы



СВЕТЛАНА ИСТРАТЕ, МАМА



«У нас в Молдове, к сожалению, для нашего ребенка не было шансов. Как бы вам так сказать, у него много проблем со здоровьем. Но, несмотря на это, я никогда не считала, что мой ребенок болен, и не позволяла никому так говорить. Для меня он на 100% здоровый».



Впереди Матеу ждет еще не одна операция. Следующее хирургическое вмешательство пройдет уже через 2 недели. История эта — доказательство того, что хороших людей всегда больше, и что никогда нельзя терять надежду и веру. Расти, малыш! Взрослей! А родители тебе потом расскажут: когда люди объединяются ради доброго дела – всегда случается чудо!