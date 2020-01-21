

Электроподстанция Бельцы 330 кВ в этом году отмечает полувековой юбилей. 50 лет это серьезный этап в жизни любого предприятия, который дает возможность детально проанализировать пройденный путь, и наметить планы. Благодаря бесперебойной работе подстанции электроэнергия поступает распределительным компаниям, а затем на предприятия и, конечно, в дома жителей севера республики. О том, с чем пришли энергетики к своему юбилею, — наш следующий сюжет.



31 декабря 1969 года был подписан акт приёмки в эксплуатацию первой очереди электроподстанции Бельц. После ввода в конце 65-го года прошлого столетия первой очереди Молдавской ГРЭС и Кишинёвской подстанции необходимость строительства столь масштабного объекта на севере страны была очевидна, так как в то время Бельцкий энергоузел оставался слабым местом в молдавской энергосистеме.



ГЕННАДИЙ ШАЙТАН, НАЧАЛЬНИК ПОДСТАНЦИИ БЕЛЬЦЫ 330 КВ



«В 1969 установили один трансформатор. Потом, в 1972-ом, второй запустили. Уже когда я начал свою деятельность в 94-м, запустили и третий. Конечно, станция за это время модернизировалась. В конце нулевых, 2008, 2009, 2010 объект был полностью реконструирован, было установлено новое европейское оборудование».



Сегодня подстанция Бельцы 330 кВ это симбиоз новых европейских технологий и проверенных временем советских. Установленные здесь трансформаторы работают по очереди либо в паре, и при этом их мощности остается в избытке. В случае необходимости подстанция запросто может значительно увеличить количество поставляемой электроэнергии.



ГЕННАДИЙ ДИМОВ, ДИРЕКТОР ГП «МОЛДЭЛЕКТРИКА»



«Вот эта подстанция – Бельцы 330, класс напряжения 330/110 на 10 киловольт. За нами стоит трансформатор 330 киловольт. Это достаточно большой объект, осуществляющий электроснабжение всего севера Молдовы. Также через эту подстанцию осуществляется связь с энергосистемой Украины по линии 330 киловольт Бельцы — Днестровская ГЭС».



Несмотря на то, что у мощности подстанции имеется огромный запас, планы на дальнейшую модернизацию масштабны. Один из таких проектов подразумевает строительство линии Бельцы – Сучава, напряжением 400 кВ, а это уже европейский стандарт.



КЭЛИН НЕГУРЭ, ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИК В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ РМ



«Это один из четырех главных объектов нашей инфраструктуры по транспортировке электроэнергии. На севере Молдове это крупнейшая подстанция, и она является основным объектом и частью всех программ по модернизации системы транспортировки электроэнергии».



Ну а на самой станции работа кипит круглосуточно. На дежурстве всегда по два монтера и группа энергетиков. Они следят как за функционированием подстанции, так и готовы ликвидировать последствия любых возможных аварии. По словам работников подстанции, она хорошо защищена от погодных катаклизмов. К примеру, сильная гроза не страшна благодаря системе громоотводов. Научились энергетики и бороться с наледью.



ЭДУАРД ГРАБОВЕЦКИЙ, ДЕЖУРНЫЙ МОНТЕР ПОДСТАНЦИИ БЕЛЬЦЫ 330 кВ



«Мы можем оперативно реагировать на любые инциденты. Все защиты отлажены, всё работает, всё происходит оперативно. В целом 50 лет не только нашей подстанции, но и все энергетике севера республики. Если у вас дома свет есть и все пользуются этой энергией, это, в том числе, говорит о нашей хорошей работе».



Свой юбилей подстанция Бельцы 330 кВ отметила скромно. Времени особо нет, круглосуточно необходимо следить за функционированием объекта. Тем не менее, съехались высокие гости, представители Минэкономики, европейские партнеры по развитию, руководство госпредприятия «Молдэлектрика». Для них, в том числе и для нашей съемочной группы, сотрудники объекта провели небольшую экскурсию, обсудили и планы по модернизации подстанции, ну а лучшие работники получили дипломы и премии от руководства «Молдэлектрики».

ГЕННАДИЙ ДИМОВ, ДИРЕКТОР ГП «МОЛДЭЛЕКТРИКА»



«Для истории 50 лет это совсем незначительный срок. Но для становления молдавской энергетики 50 лет это действительно достаточно серьезный срок. Хочу поздравить всех, особенно хозяев сегодняшнего праздника, пожелать успехов всем, благополучия, здоровья ну и, конечно, традиционно, подстанции Бельцы 330 дальнейшего развития и безаварийной работы!».