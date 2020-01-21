

Благоустройство аллеи на столичном бульваре Дачия продолжается. Работы ведутся в соответствии с установленным графиком, а в скором времени это место станет настоящим украшением Ботаники. Об этом нашим журналистам рассказал вице-претор этого сектора Юрий Витнянский после того, как в соцсетях появились фото с места работ и информация о том, что ремонт якобы был проведен некачественно.



Вот так в столичном секторе Ботаника выглядит почти завершенная аллея у библиотеки имени Ломоносова. Ее восстановление началось в ноябре прошлого года. На сегодня работы выполнены уже на 80%. Вице-претор сектора утверждает, что пользователи интернета, которые начали негативно высказываться по поводу ремонта, просто сделали поспешные выводы.



ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕТОР БАТАНИКИ



«Буквально неделю назад было установлено освещение: столбы и светильники с лед-лампами. Рабочие продолжают работу. Над лестницей тоже еще будут проводить работы, и с покрытием, и с некоторыми декоративными элементами, а также по периметру. Есть необходимость, уже с экономическими агентами, благоустроить близлежащую территорию. Будет посажена трава, появятся клумбы. Спуск самой лестницы, асфальт, пешеходный переход тоже будут приведены в порядок».



Уже много лет аллея, расположенная рядом с известной многим русской библиотекой имени Ломоносова, находится в ужасном состоянии. В столь же плачевном виде уже не первый год остается и лестница, которая ведет к пешеходному переходу. Жители Ботаники давно мечтали о полной реставрации этого участка улицы, на котором отсутствовало и освещение, и нормальная пешеходная зона.



«Прекрасно, великолепно, я очень довольна. Во всяком случае, то, что было, резко улучшилось».



«Нужно что-то делать и менять постоянно. Город должен преобразиться».



«Ступеньки были в ужасном состоянии. Если вы видели, вы знаете, что подняться с коляской было невозможно. Сейчас, конечно, намного лучше».



В начале прошлого года с инициативой отремонтировать аллею и прилежащую к ней территорию, выступил муниципальный советник фракции Партии социалистов Александр Одинцов, и уже в августе был подготовлен проект. Работы планируется завершить весной этого года. Аллею украсят новое освещение, пешеходная зона, скамейки и цветочные клумбы.