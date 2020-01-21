

Глава государства с рабочим визитом посетил Гагаузскую автономию. Первым пунктом поездки стало инспектирование вместе с башканом Ириной Влах строительства футбольного стадиона в Комрате. Спортивный объект, большая часть которого уже завершена, строится турецкими партнерами и будет готов уже к лету. Стадион рассчитан на несколько тысяч зрителей, а рядом будет построен спортивный зал.



Уже во второй половине 2020-го года новый стадион Комрата станет ключевым местом проведения спортивных мероприятий на юге Молдовы. Решение о возведении этого объекта было принято в ходе официального визита Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в нашу страну в октябре 2018 года.



ИРИНА ВЛАХ, БАШКАН АТО ГАГАУЗИЯ



«Обещают в течение месяца-полтора перекрыть крышу. Но тут работа идет достаточно динамично, быстро. Они работают в любую погоду, и сейчас они на рабочем месте. У них поставлена задача до августа закончить, но они нам говорят, что это будет середина июля».

Масштабы также поражают. Новый стадион рассчитан на 5 тысяч зрителей, а рядом будет спортивный зал на 120 человек. В настоящее время производится монтаж коврового покрытия на футбольном поле, укладка основы для беговых дорожек, а также установка трибун.



СЕРГЕЙ СТОЯНОГЛО, ГЛАВА УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА, ГАГАУЗИЯ



«Также на стадионе планируется установка беговых дорожек и два сектора для прыжков в длину и сектор для прыжков в высоту. Помещения будут оснащены четырьмя раздевалками с душевыми. Будет и комната для судей, для инспекторов, VIP-зона, и, отдельно, для журналистов».



Суммарный объем инвестиций со стороны Анкары составит около 7 млн. евро. Глава государства приветствовал высокие темпы строительства и поблагодарил турецких партнеров за помощь в реализации не только этого, но и многих других проектов в Республике Молдова и Гагаузии в частности.



ДЖЕМ КЕСКИНЬ, МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА, ТУРЦИЯ



«Работа ведется в соответствии с графиком, никаких проблем нет. Объект сдадим в июле. Сейчас работы завершены на 60%, это касается и освоения бюджета. Мы строим не первый стадион, у нас есть необходимый опыт, поэтому особых сложностей не было. Единственное — материалы. Некоторые довольно сложно найти в Молдове, и их приходится завозить. Но в любом случае мы со всем справляемся».



Игорь Додон заверил руководство региона в своей поддержке в случае необходимости, и выразил уверенность в том, что не только местные любители спорта по достоинству оценят новый объект.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Давайте так: по экологическим вопросам мы поможем. Я думаю, что и с правительством не будет проблем. Не вижу причин не поддерживать этот проект».



Как уже отмечалось, завершить все строительные работы подрядчик намерен в июле, а официальное открытие планируется провести в августе, одновременно с визитом президента Турции в нашу страну.