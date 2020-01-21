

Пакет гагаузских законодательных инициатив, направленных на гармонизацию республиканского законодательства в соответствие с законом об особом правовом статусе АТО Гагаузия, будет представлен на рассмотрение парламенту от имени Президента Республики Молдова Игоря Додона. Об этом глава государства заявил по итогам встречи с депутатским корпусом Народного Собрания, башканом и членами Исполкома Гагаузии, состоявшейся в ходе его рабочего визита на юг страны.



Игорь Додон рассказал журналистам, что во время встречи с руководством автономии были затронуты вопросы, которые можно разделить на три категории. Первая, и наиболее важная, - это пакет гагаузских законов, которые вот уже четверть века так и не утверждены парламентом.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Это старая проблема, более 25 лет обсуждается, и до сих пор не было принято решение. Вы знаете мою позицию - я поддерживаю принятие законов в той форме, которая была согласована с Народным собранием Гагаузии».



Игорь Додон напомнил, что в 2018 году он отклонил законопроекты, принятые бывшим парламентским большинством в несогласованном виде.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Мы договорились, что мне передадут актуализированную формулу этих законов, и мы сможем их внести от имени президента в парламент для того, чтобы эти законы были приняты».



Другим вопросом, который обсуждался в ходе встречи с руководством региона, стало функционирование деконцентрированных служб на уровне Гагаузии.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Есть определенные вещи, предусмотренные законом, что по деконцентрированным службам должно быть принято мнение автономии. Мы это обсуждали: и по налоговой инспекции, и по полиции, и по больницам, и по другим».



Третий блок вопросов касался социально-экономической политики региона.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Мы их обсудили. По некоторым вопросам мы буквально завтра передадим нашим коллегам из правительства все детали, потому что решения по ним можно принять довольно быстро, без изменения закона. Думаю, что в целом получился очень хороший диалог».



Башкан Гагаузии Ирина Влах, комментируя итоги состоявшейся беседы, подчеркнула, что встреча проходила в рабочем режиме и у депутатов «состоялся открытый диалог с президентом».



ИРИНА ВЛАХ, БАШКАН АТО ГАГАУЗИЯ



«Сегодня на встрече с президентом обсуждались вопросы, связанные не только с законодательными инициативами, но и с экономикой, инфраструктурой и здравоохранением».



Председатель НСГ Владимир Кысса по итогам встречи отметил, что сегодня также рассматривался вопрос о возобновлении деятельности рабочей группы между Народным собранием Гагаузии и Парламентом Республики Молдова.



ВЛАДИМИР КЫССА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НСГ



«Надеюсь, что эта рабочая группа будет работать и что не возникнет никаких проблем. Хочу поблагодарить Игоря Николаевича, который тоже взял определенные обязательства. Он всегда нам помогает и это все будет на благо Гагаузии».