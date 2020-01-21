

Широкий обмен мнениями по текущему положению дел в приднестровском урегулировании состоялся в ходе встречи главы государства Игоря Додона и специального представителя албанского председательства ОБСЕ Томаса Майр-Хартинга. Дипломат совершает своей первый визит в Республику Молдова в новой должности, но уже хорошо знаком с тематикой приднестровского вопроса, поскольку он представлял Европейский союз в переговорном формате «5+2» в 2017-2018 годах.



Беседуя со спецпредставителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томасом Майр-Хартингом, глава государства подтвердил готовность возглавляемой им администрации выстраивать очень тесные отношения с албанским председательством ОБСЕ. Игорь Додон приветствовал назначение на должность спецпредставителя дипломата столь высокого уровня, и заверил его в полной поддержке.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



«Вы знакомы с ситуацией в Республике Молдова, поэтому вам будет относительно легче исполнять обязанности в силу вашей должности. Мы рады, что именно вам поручили эту миссию, и вы будете заниматься этим направлением. Вы хорошо знакомы с моими коллегами, и я хочу вас заверить в полной поддержке со стороны администрации президента в деле, которое мы вместе будем вести».



В ходе диалога стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся текущего состояния дел по приднестровскому урегулированию. Глава государства выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в 2017-2019 годах по реализации договорённостей пакета «Берлин-плюс», и подтвердил, что молдавская сторона подтверждает необходимость реализовывать меры по укреплению доверия между берегами Днестра и будет прилагать для этого все усилия. Томас Майр-Хартинг отметил, что достижение прогресса в переговорном процессе и укрепление доверия между берегами Днестра — это цели и его миссии.



ТОМАС МАЙР-ХАРТИНГ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ АЛБАНСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ОБСЕ



«Для меня очень важно, что я нахожусь здесь. Очевидно, что моя деятельность направлена на достижение прогресса и укрепление уже достигнутых результатов».



В ходе беседы Игорь Додон также выразил озабоченность по поводу соблюдения прав и свобод человека в Приднестровье и возможных рисков, которые могут возникнуть в течение 2020 года, учитывая проведение запланированных президентских выборов в Республике Молдова. Предвыборная кампания может достаточно серьёзно осложнить возможность ведения каких-либо консультаций с представителями Приднестровья, отметил глава государства.

