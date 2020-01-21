

Государство должно санкционировать нечестных экономических агентов, которые пытаются нажиться за счет населения страны. С таким заявлением выступил президент Игорь Додон в контексте необоснованного повышения цен на некоторые категории товаров и услуги. Глава государства уточнил, что как раз для подобных ситуаций правительство, руководимое Ионом Кику, разработало механизм мониторинга эволюции цен на внутреннем рынке страны. Игорь Додон напомнил, что этот механизм уже успешно применялся в период премьерства Зинаиды Гречаный.



Президент считает, что государство обязательно должно вмешиваться в ситуацию, когда молдавские компании-импортеры нефтепродуктов с удовольствием повышают цены, мотивируя это ростом стоимости нефти на мировых биржах, и категорически отказываются снижать цену на бензин и дизтопливо в том случае, когда стоимость нефти падает.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Вспомните сами, с какой скоростью они повышают цены. Но стоит цене на нефть на мировых рынках упасть, наши компании сидят, сложа руки, и жируют. Ведь именно так и происходит! И строят из себя великих умников, мол, мы не снижаем цены, потому что когда-то там у нас были потери. Когда у вас были потери? Как только у вас появляются потери, вы моментально повышаете цену на топливо. Поэтому государство и правительство должно вмешаться. Если не позволяет законодательство — давайте его менять».



Додон подчеркнул, что государство должно санкционировать нечестных экономических агентов, которые пытаются нажиться за счет населения страны.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«В этом и заключается роль государства: нельзя просто пассивно наблюдать со стороны. Государство не должно быть пассивным наблюдателем, а должно бить по рукам в том случае, если кто-то пытается обворовывать население. И это возможно, и я думаю, что нынешний состав правительства сможет это сделать».