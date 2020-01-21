

Возврат в страну беглого олигарха Владимира Плахотнюка не снят с повестки руководства страны. Президент Молдовы Игорь Додон заявил журналистам, что власти работают над определением места пребывания бывшего лидера Демпартии для того, чтобы незамедлительно вернуть его на родину, где он должен предстать перед судом.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Работа ведется по двум направлениям. Первое – мы объявили его в международный розыск. Это было сделано еще в октябре прошлого года Министерством внутренних дел, которое является местным партнером Интерпола. Как вы помните, в конце прошлого года офис Интерпола в Леоне не дал старт этой инициативе Молдовы. После того, как пришла эта информация от США, мы повторно попросили МВД направить соответствующий запрос в Интерпол. И я знаю, что по этому вопросу сейчас ведется диалог».



Второе направление, в котором действуют власти страны в вопросе возврата Владимира Плахотнюка в Молдову, связано с постоянным диалогом с партнерами: США и Великобританией.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Наша цель – обнаружить его местонахождение и вернуть в страну».