

Государство может вернуть в свою собственность и авиакомпанию "Air Moldova". Об этом также по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил президент Игорь Додон, уточнив, что в ближайшее время будет принято решение о будущем этой фирмы.



По словам президента, веским основанием для расторжения контракта, заключенного с инвестором в 2018 году, может стать неисполнение своих контрактных обязательств инвестором.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



"Инвестор был обязан выплатить исторический долг предприятия в 1,2 млрд. леев и выполнить свой инвестиционный план. Они сообщают, что на сегодня их долг составляет 200 миллионов, и они якобы уже погасили долг в размере 1 миллиарда леев. На самом же деле, сегодня долги "Air Moldova" составляют 1,1 млрд. леев".



В то же время президент сообщил о том, что выяснившиеся обстоятельства позволяют говорить о том, что инвестор на самом деле не вкладывал свои деньги в "Air Moldova". Однако Додон уточнил, что решение ВСБ дает время и возможность инвестору вложить несколько десятков миллионов долларов в акционерный капитал компании. Если это не произойдет, руководство страны примет решение о будущем фирмы.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



"На прошлой неделе инвестор заявил, что готов вложить несколько десятков миллионов в социальный капитал. Если в ближайшее время это не произойдет, мы проведем заседание и примем решение, что делать дальше: расторгать контракт или нет".



Президент уточнил, что на данный момент компания "Air Moldova" продала билеты в аванс на сумму в 70 миллионов леев, что, по словам главы государства, достаточно небольшая сумма, учитывая, что в сезон отпусков эта цифра возрастает до 200-300 миллионов. Подводя итог, Игорь Додон констатировал, что "инвестор не вкладывал средства из собственных источников, а долги, превышающие 1 миллиард леев, как были, так и остались".