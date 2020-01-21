

Руководство страны продолжает настаивать на необходимости расторжения контракта о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева. Для этого, как заявил президент Игорь Додон, есть как минимум три причины. Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности.



Президент сообщил, что существует три причины для расторжения контракта на сдачу в концессию Международного аэропорта Кишинев, и все они тщательно изучены.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«5 уголовных дел заведено на тех, кто подписал контракт и организовал конкурс в 2013 году. То есть, первый вариант расторжения контракта – по причине того, что этот договор, заключенный в 2013 году, был подписан вразрез с интересами государства. У нас есть судебное разбирательство, которое 4 месяца не двигалось, и лишь сейчас ожидаем продвижения».



Вторая причина, по которой может быть расторгнут контракт, как подчеркнул президент, это несоблюдение инвестиционных обязательств, прописанных в соглашении о сдачи в концессию.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Согласно информации, представленной сегодня правительством и Агентством публичной собственности, инвестиции, которые должны были быть осуществлены инвестором до конца 2019 года, должны были составить 160 миллионов евро. В реальности было инвестировано лишь 94 миллиона евро, то есть, по мнению Агентства публичной собственности и Министерства экономики, концессионер не исполнил своих обязательств на сумму в 66 миллионов евро. Поэтому Минэкономики оповестит концессионера о том, что он не исполнил свои обязательства по контракту».



При этом Игорь Додон отметил, что более половины из 94 миллионов евро, которые были инвестированы концессионером, были получены за счет собираемых с пассажиров аэропортных сборов. Третий вариант, дающий основание расторгнуть контракт, это льготные условия, которыми обладал концессионер, учитывая, что Международный аэропорт Кишинева является монополистом. Подводя итог, президент еще раз подчеркнул, что цель нынешнего руководства страны – расторгнуть контракт о концессии и вернуть аэропорт в исключительное управление государством.