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Офицеры НАЦ задержали начальника управления обслуживания пассажиров МЖД


Начальник управления обслуживания пассажиров госпредприятия “Железная дорога Молдовы” задержан на 72 часа утром во вторник по итогам обысков, которые провели офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает портал tv8.md.

По данным НЦБК, руководство МЖД разработало схему, с помощью которой собирало деньги у проводников, с тем чтобы скрыть нарушения, связанные с незаконной перевозкой пассажиров или багажа, а также для содействия продвижению в функциях некоторых сотрудников. Незаконный сбор составлял от 300 до полутора тысяч долларов за маршрут поезда, чтобы не включать в проверочные документы обнаруженные отклонения.

Что касается второго эпизода, установлен случай, когда глава управления потребовал от своей подчиненной 30 тысяч евро. Взамен обещал повлиять на принимающих решения лиц в компании с тем, чтобы продвинуть ее в качестве начальника поезда на маршруте Кишинев-Бухарест.

Обыски прошли в домах и офисах 15 сотрудников МЖД. Главу управления задержали на трое суток. Если вину подозреваемых признают, то за коррупцию им грозит до 10 лет заключения. Делом занимается Прокуратура по борьбе с коррупцией.


Опубликовано: 13:13 21/01/2020

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