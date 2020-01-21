Начальник управления обслуживания пассажиров госпредприятия “Железная дорога Молдовы” задержан на 72 часа утром во вторник по итогам обысков, которые провели офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией. Об этом сообщает портал tv8.md.



По данным НЦБК, руководство МЖД разработало схему, с помощью которой собирало деньги у проводников, с тем чтобы скрыть нарушения, связанные с незаконной перевозкой пассажиров или багажа, а также для содействия продвижению в функциях некоторых сотрудников. Незаконный сбор составлял от 300 до полутора тысяч долларов за маршрут поезда, чтобы не включать в проверочные документы обнаруженные отклонения.



Что касается второго эпизода, установлен случай, когда глава управления потребовал от своей подчиненной 30 тысяч евро. Взамен обещал повлиять на принимающих решения лиц в компании с тем, чтобы продвинуть ее в качестве начальника поезда на маршруте Кишинев-Бухарест.



Обыски прошли в домах и офисах 15 сотрудников МЖД. Главу управления задержали на трое суток. Если вину подозреваемых признают, то за коррупцию им грозит до 10 лет заключения. Делом занимается Прокуратура по борьбе с коррупцией.