В груду металлолома превратился легковой автомобиль после аварии, которая произошла минувшим вечером в Копчаке. ДТП произошло около 10 часов вечера вблизи бывших химскладов на выезде из села.Сообщается, что водитель автомобиля Ford Foсus не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В салоне авто нахоидилсь двое мужчин. Оба были доставлены в больницу, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.Полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.