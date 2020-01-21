Серьезное ДТП в Гагаузии. Автомобиль превратился в груду металлолома
В груду металлолома превратился легковой автомобиль после аварии, которая произошла минувшим вечером в Копчаке. ДТП произошло около 10 часов вечера вблизи бывших химскладов на выезде из села.
Сообщается, что водитель автомобиля Ford Foсus не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В салоне авто нахоидилсь двое мужчин. Оба были доставлены в больницу, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.
Сообщается, что водитель автомобиля Ford Foсus не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В салоне авто нахоидилсь двое мужчин. Оба были доставлены в больницу, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП.
Опубликовано: 13:07 21/01/2020
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