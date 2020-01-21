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Президент: Плахотнюк будет доставлен в Молдову, где предстанет перед судом!


Власти страны работают в двух направлениях для того, чтобы доставить в страну бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, обвиненного в коррупции в особо крупных размерах. Об этом после заседания Высшего совета безопасности заявил президент Игорь Додон, пишет aif.md.

Первое направление – объявление в международный розыск Плахотнюка. Президент заверил, что будет сделан повторный запрос в Интерпол после решения США ввести санкции в отношении бывшего лидера демократов. Еще одно направление – сотрудничество с компетентными органами Соединенных Штатов Америки и Великобритании.

"Наша цель – найти его и вернуть в Молдову", – заявил глава государства. Напомним, ранее президент заявлял, что Владимир Плахотнюк может вернуться в Молдову только в наручниках. Он также отмечал, что пожизненной неприкосновенности ни у кого нет, и что все виновные в тех или иных преступлениях будут привлечены к ответственности согласно закону.


Опубликовано: 13:04 21/01/2020

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