

Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди:





«Cмотрю, покойный блок АКУМ активно терроризирует честной народ и Генпрокуратуру по поводу якобы «внешнего финансирования» ПСРМ.



Дескать, "честный плахопрокурор" В.Морарь, аки Иисус, невинно пострадал, как только активно взялся за это дело.



Напомним, что блок АКУМ поддерживает вся сеть Сороса, с бюджетом в 5-10 млн $ ежегодно, не считая других фондов.



Скажу как есть – это полный бред.



1) Уголовное дело завели еще в 2016, во время протестов ПСРМ против кражи миллиарда, узурпации власти и тд.



2) Завели дело по приказу олигарха В.Плахотнюка, который пытался шантажировать ПСРМ, дискредитировать ИНД накануне президентских выборов.



3) Вел дело «честный плахопрокурор» В.Морарь! То есть, 4 года он ничего не мог раскопать, а сейчас якобы начал.



4) Дело вначале было открыто … ВНИМАНИЕ -по факту «отмывания денег» компанией Exclusiv Media SRL. То есть о внешнем финансировании не было и речи.



5) В том же году НАЦ Плахотнюка слил материалы дела порталу RISE.MD, который использовал данные анкеты против И.Додона (авг.2016)



6) Речь шла о кредите в 30 млн леев, который взяла компания Exclusiv Media SRL у офшора Westerby Limited. Компания дала кредиты нескольким гражданам, некоторые из которых члены ПСРМ, другие нет. Кредиты были полностью возвращены еще летом 2016, до президентской кампании.



7) Ни один лей из кредитов не был использован в выборах. И. Додон имел отдельный от партии избирательный фонд. Ни один из этих граждан не дал ни одного лея в фонд ИНД или ПСРМ на президентских выборах.



8) 11 июля 2018 RISE.MD проиграл в суде дело против ПСРМ.



9) В июне 2019 лично В.Плахотнюк обратился в ГП против И.Додона, выложив видео. ВНИМАНИЕ - дело автоматом превратилось в «дело по внешнему финансированию» ПСРМ и ИНД.



10) В сентябре дело закрыли из-за отсутствия доказательств. ИНД не был председателем ПСРМ. Факта перевода денег на счета ПСРМ или ИНД нет и быть не может.



11) 17 сентября 2019 года Виорел Морарь, который ушёл с должности главы АП 2 мая за подозрение в коррупции, был в ней восстановлен. Восстановил его Думитру Робу, ставленник А. Нэстасе (фин Веры Киронда, кумы Нэстасе)



12) 19 ноября Нэстасе обратился в Антикоррупционную Прокуратуру по поводу «внешнего финансирования ПСРМ». Ранее обратился его однопартиец Ю.Реницэ. И что вы думаете?! 5 декабря Морарь тут же завел уголовное дело.



13) В.Морарь завел дело по 2 причинам: 1. Приказ и шантаж блока АКУМ. 2. Страх сесть в тюрьму за свои многочисленные преступления.



14) 10 января глава АП В. Морарь был задержан. Ранее был задержан и Н.Китороагэ, глава PCCOCS. Оба замешаны в деле о краже миллиарда, рэкете, вымогательствах, отнятие бизнесов и т.д. Но Мораря "крышует" АКУМ.



15) Дело о финaнсировании ПДС-ППДП фондом Open Dialog находится в ГП с 16 ноября 2018! Прокуратура молчит. Почему?



Выводы:



1) Дело завел Плахотнюк, перенял блок АКУМ. Вы еще видите разницу между ними?

2) Цель –шантаж ПСРМ, отстранение И.Додона от должности президента.

3) Дело используется в целях пропаганды. Нет ни единого доказательства».

