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Глава государства - О нелегальной миграции, концессии аэропорта, криминогенной обстановке и ситуации вокруг компании Air Moldova (ВИДЕО)


Сегодня состоялось первое в 2020 году заседание Высшего совета безопасности. Участники совета определили план действий на текущий год – около 60 инициатив от государственных институтов. Об этом по итогам заседания ВСБ заявил президент Республики Молдова Игорь Додон.

Глава государства отметил, что особое внимание сегодня уделялось четырем актуальным вопросам:

1. Организация нелегальной миграции группы лиц из Республики Молдова.

Молдавский лидер отметил, что существует такой феномен, когда около сотни граждан нашей страны одной этнической принадлежности прибыли в страны Евросоюза (Франция, Германия и Нидерланды, - прим.ред.), где попросили политического убежища.

«Это чувствительный и важный для нас вопрос, включая и перспективу наших дальнейших отношений с партнерами по развитию. Подобные ситуации происходят в течение всего периода, после того, как Республика Молдова получила безвизовый режим со странами ЕС», - отметил Додон.

Вместе с тем, по словам президента, несмотря на то, что речь идет о сотнях, а не тысячах или десятках тысяч людей, как это происходит в других странах, вопрос нелегальной миграции был включен в повестку заседания ВСБ, для того, чтобы выявить все риски для страны, а также возможную причастность к развитию этого явления тех или иных лиц.

2. Международный аэропорт Кишинева.

Вторым вопросом повестки Высшего совета безопасности стала ситуация вокруг международного аэропорта Кишинева и сдачи в концессию воздушной гавани компании Avia Invest.

«По этой теме есть три блока вопросов, который позволят нам расторгнуть контракт с компанией Avia Invest. Все эти вопросы были обсуждены и проработаны. Существует пять уголовных дел против тех, кто подписал контракты и организовал соответствующий конкурс, так как эти контракты были заключены не в интересах государства», - отметил Додон.

Президент также пояснил, что помимо прочего, условия самого контракта о концессии кишиневского аэропорта, а также внедрение плана инвестиций, противоречат интересам Республики Молдова.

Так, согласно условиям контракта, в кишиневский аэропорт должны были инвестировать 160 миллионов евро, когда в реальности эта сумма составила только 94 миллиона евро.

66 миллионов евро, по мнению Агентства публичной собственности и министерства экономики, не поступили в качестве инвестиций в развитие аэропорта столицы.

Более того, президент заявил, что из 94 миллионов евро, 59 миллионов – сумма, полученная из выплат пассажирами обязательных сборов.

Президент отметил, что обязательный сбор с пассажиров в 9 евро является нелегальным и должен быть отменен в обязательном порядке.

3. Air Moldova

Авиакомпания Air Moldova была продана государством 1 октября 2018 года. Инвестор взял на себя обязательность оплатить 1,2 миллиардов леев долга, а также инвестировать в развитие компании.

«Могу констатировать, на сегодняшний день они заявляют, что из 1,2 миллиардов был выплачен 1 миллиард, а осталось только 200 миллионов, а в реальности долги Air Moldova на сегодняшний день составляют 1,1 миллиардов леев», - заявил глава государства, пояснив, что в реальности так называемый инвестор не перечислял средства на развитие авиакомпании.

4. Криминогенная обстановка и тяжкие преступления.

«Мы очень обеспокоены тяжкими резонансными преступлениями, которые произошли за последнее время в стране. Мы можем ежедневно менять министров внутренних дел, однако, на ситуацию в республике это не повлияет. Здесь нужно применять комплексные меры, так как эти преступления являются результатом последних десятилетий и сложившейся ситуации в стране в целом, а также это результат реформы системы внутренних дел.

Я хочу привести пример: раньше на одного участкового полицейского приходилось около 200 человек, в каждом селе был свой участковый. Теперь же на одного участкового сотрудника полиции приходятся десятки тысяч людей. Кроме этого, в республике существуют районы, на которые приходятся всего лишь два-три полицейских участка на целый район. Если мы не изменим эту систему, то ситуация изменится только в худшую сторону!» - заявил президент республики.




Опубликовано: 11:20 21/01/2020

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